Saltillo: sexagenaria pierde camino, derriba palmera y provoca choque

Un accidente vial registrado durante la madrugada del sábado sobre el bulevar Valdés Sánchez dejó daños en dos vehículos y una palmera derribada, luego de que una conductora perdiera el control de su camioneta en Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas, cuando una mujer de 65 años manejaba una camioneta Ford Edge de poniente a oriente sobre dicha vialidad.

Al llegar a una división ubicada antes del cruce con Centenario de Torreón, presuntamente por la poca visibilidad y la oscuridad del tramo, la conductora continuó de frente sin percatarse de la desviación del camino. La camioneta subió al camellón central y se impactó contra una palmera, la cual fue derribada por la fuerza del choque. Minutos después, un automóvil Nissan Tiida que circulaba en sentido contrario no logró evitar el obstáculo sobre la carpeta asfáltica y terminó chocando contra la palmera caída.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a los involucrados. Sin embargo, ninguno presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y coordinaron las maniobras para retirar las unidades involucradas. El accidente fue consignado al Ministerio Público de asuntos viales, donde se deslindarán responsabilidades.