Saltillo: sexagenaria pierde camino, derriba palmera y provoca choque

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: sexagenaria pierde camino, derriba palmera y provoca choque
    La conductora de una Ford Edge derribó una palmera sobre el bulevar Valdés Sánchez tras perder el control de la unidad. MARTÍN ROJAS
    Saltillo: sexagenaria pierde camino, derriba palmera y provoca choque
    Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los involucrados, aunque ninguno requirió traslado hospitalario. MARTÍN ROJAS

La conductora de una Ford Edge perdió el control sobre el bulevar Valdés Sánchez; un Nissan Tiida terminó impactándose contra la palmera derribada

Un accidente vial registrado durante la madrugada del sábado sobre el bulevar Valdés Sánchez dejó daños en dos vehículos y una palmera derribada, luego de que una conductora perdiera el control de su camioneta en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas, cuando una mujer de 65 años manejaba una camioneta Ford Edge de poniente a oriente sobre dicha vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/transporte-de-personal-acaba-volcado-tras-choque-en-saltillo-ND20890728

Al llegar a una división ubicada antes del cruce con Centenario de Torreón, presuntamente por la poca visibilidad y la oscuridad del tramo, la conductora continuó de frente sin percatarse de la desviación del camino.

La camioneta subió al camellón central y se impactó contra una palmera, la cual fue derribada por la fuerza del choque.

Minutos después, un automóvil Nissan Tiida que circulaba en sentido contrario no logró evitar el obstáculo sobre la carpeta asfáltica y terminó chocando contra la palmera caída.

$!Un Nissan Tiida terminó chocando contra la palmera que quedó sobre la carpeta asfáltica tras el primer accidente.
Un Nissan Tiida terminó chocando contra la palmera que quedó sobre la carpeta asfáltica tras el primer accidente. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a los involucrados. Sin embargo, ninguno presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y coordinaron las maniobras para retirar las unidades involucradas. El accidente fue consignado al Ministerio Público de asuntos viales, donde se deslindarán responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Oaxaca y CDMX son las entidades con mayor porcentaje de participación en separar residuos.

Coahuila y Nuevo León, entre los estados que menos separan residuos en México
Suicidio político de Maru

Suicidio político de Maru
true

Con la 4T la legalidad es letra muerta
true

POLITICÓN: ¿Sepulta Morena las dinastías? Ariadna Montiel frena a Saúl Monreal y manda mensaje a Salgado Macedonio
Personal de rescate utilizó cuerdas y equipo especializado para recuperar la unidad de dos ruedas que quedó atrapada en el fondo del arroyo tras el accidente.

Huye al ver una patrulla y cae con su motocicleta a un arroyo en Saltillo
Tras la colisión, la unidad oficial terminó sobre la banqueta del área de la Gran Plaza, mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

Intenta unidad federal incorporarse y provoca choque en Saltillo
Omar Martínez apareció nuevamente con un gol clave para Saltillo Soccer.

Saltillo Soccer empata 3-3 con La Tribu y definirá la Final en casa
Irán ha recalcado que busca posponer todas las conversaciones sobre su programa nuclear y centrarse, en cambio, en un cese permanente de las hostilidades que espera incluya el levantamiento gradual de las sanciones estadounidenses.

El uranio y el control del estrecho de Ormuz son claves mientras continúan las conversaciones para poner fin a la guerra entre EU e Irán