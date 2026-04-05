Ebrio al volante termina volcado tras chocar contra señalamiento en Saltillo

El conductor de un vehículo de la marca Ford terminó volcado sobre su costado izquierdo después de impactarse contra la base de un señalamiento bandera, presuntamente tras conducir bajo los efectos del alcohol, a la altura de la colonia Saltillo 400. Los hechos se registraron minutos antes de las 04:00 horas, cuando el responsable conducía sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección de sur a norte. El hombre, quien presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol, circulaba metros adelante de la intersección con la calle Buenaventura de La Paz, en la colonia antes mencionada.

El conductor perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra el cordón cuneta y la base de un señalamiento bandera, provocando la volcadura. El conductor logró salir por sus propios medios, rompiendo el parabrisas para posteriormente ponerse a salvo, ya que la unidad quedó en medio de la vialidad. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de Tránsito Municipal los encargados de acudir al accidente.

Al arribar al lugar de los hechos, tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron la detención del joven, quien presentaba aliento alcohólico. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del accidente, el involucrado no resultó con lesiones aparentes. Finalmente, el vehículo fue remolcado hacia un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.