Ebrio al volante termina volcado tras chocar contra señalamiento en Saltillo

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Saltillo
/ 5 abril 2026
    Ebrio al volante termina volcado tras chocar contra señalamiento en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar, donde realizaron la detención del conductor al presentar aliento alcohólico. MARTÍN ROJAS

El conductor fue detenido por elementos de Tránsito Municipal al presentar aliento alcohólico tras el accidente registrado durante la madrugada

El conductor de un vehículo de la marca Ford terminó volcado sobre su costado izquierdo después de impactarse contra la base de un señalamiento bandera, presuntamente tras conducir bajo los efectos del alcohol, a la altura de la colonia Saltillo 400.

Los hechos se registraron minutos antes de las 04:00 horas, cuando el responsable conducía sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección de sur a norte. El hombre, quien presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol, circulaba metros adelante de la intersección con la calle Buenaventura de La Paz, en la colonia antes mencionada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-al-impactarse-contra-ballena-vehicular-en-saltillo-GH19783467
$!Para ponerse a salvo, el joven rompió el parabrisas y logró salir por sus propios medios del automóvil volcado.
Para ponerse a salvo, el joven rompió el parabrisas y logró salir por sus propios medios del automóvil volcado. MARTÍN ROJAS

El conductor perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra el cordón cuneta y la base de un señalamiento bandera, provocando la volcadura.

El conductor logró salir por sus propios medios, rompiendo el parabrisas para posteriormente ponerse a salvo, ya que la unidad quedó en medio de la vialidad.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de Tránsito Municipal los encargados de acudir al accidente.

$!El conductor presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del volante sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza.
El conductor presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del volante sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza. MARTÍN ROJAS

Al arribar al lugar de los hechos, tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron la detención del joven, quien presentaba aliento alcohólico.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del accidente, el involucrado no resultó con lesiones aparentes.

Finalmente, el vehículo fue remolcado hacia un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

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