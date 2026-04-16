Ebrio causa choque y se pone agresivo al ser despertado; deja dos trabajadores lesionados en Saltillo

Un hombre fue detenido por autoridades municipales de tránsito luego de provocar un accidente vial en la Zona Centro de Saltillo, al presuntamente conducir en estado de ebriedad, donde dejó un saldo de dos personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron antes de las 06:00 horas de este jueves, cuando Abraham circulaba sobre el bulevar Francisco Coss a bordo de un vehículo Volkswagen Derby con placas del estado de Durango, con dirección hacia Isidro López Zertuche.