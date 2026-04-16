Ebrio causa choque y se pone agresivo al ser despertado; deja dos trabajadores lesionados en Saltillo
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Tras el accidente, el conductor señalado como responsable fue detenido por autoridades municipales, luego de que mostrara una actitud agresiva y presentara aliento alcohólico
Un hombre fue detenido por autoridades municipales de tránsito luego de provocar un accidente vial en la Zona Centro de Saltillo, al presuntamente conducir en estado de ebriedad, donde dejó un saldo de dos personas lesionadas.
Los hechos ocurrieron antes de las 06:00 horas de este jueves, cuando Abraham circulaba sobre el bulevar Francisco Coss a bordo de un vehículo Volkswagen Derby con placas del estado de Durango, con dirección hacia Isidro López Zertuche.
De acuerdo con oficiales de Tránsito Municipal que tomaron conocimiento del accidente, el conductor no respetó la luz roja del semáforo al llegar al cruce con la calle Xicoténcatl, lo que provocó que impactara en la parte lateral a un transporte de personal que circulaba con dirección a la avenida Universidad.
En la unidad de transporte viajaban 36 trabajadores; desafortunadamente, dos de ellos resultaron lesionados. Al lugar acudieron paramédicos de la empresa DM Control, quienes brindaron la atención y posteriormente trasladaron a los heridos a un hospital privado.
Tras el impacto, el presunto responsable permaneció dentro de su vehículo, donde se quedó dormido. Fue despertado por una socorrista y se puso violento; debido a que presentaba aliento alcohólico, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.