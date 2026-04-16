Vuelca tras presunto ‘cerrón’ de tráiler en Los Chorros

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Vuelca tras presunto ‘cerrón’ de tráiler en Los Chorros
    La unidad siniestrada quedó volcada sobre su costado izquierdo luego de impactarse contra una barra de contención metálica, tras perder el control en el tramo carretero. CORTESÍA

Tras la atención del accidente, personal de Capufe realizó el traslado del lesionado a un hospital para su valoración médica

Elementos de urgencias médicas de Protección Civil de Arteaga, así como una ambulancia de Caminos y Puentes Federales (Capufe), acudieron al kilómetro 227 del tramo Los Chorros tras el reporte de una persona lesionada en un accidente vial.

Al arribar al lugar, los paramédicos localizaron a un hombre deambulando, identificado como José ¨N¨, de 42 años, originario de Nuevo San José, en Zumpango, Estado de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-dormita-conductor-de-transporte-de-personal-y-termina-impactado-contra-estructura-vial-BH20057644
$!Autoridades y personal de auxilio esperaron el arribo de una grúa para el retiro de la unidad, mientras se realizaban las diligencias en el sitio del percance.
Autoridades y personal de auxilio esperaron el arribo de una grúa para el retiro de la unidad, mientras se realizaban las diligencias en el sitio del percance. CORTESÍA

El conductor señaló que un tráiler le cerró el paso, lo que provocó que perdiera el control de su unidad y se impactara contra una barra de contención metálica, quedando volcado sobre su costado izquierdo. Tras la valoración, no se le detectaron lesiones, por lo que permaneció en el sitio en espera de una grúa.

$!El acompañante del vehículo resultó con diversos golpes tras el accidente, por lo que fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para su valoración médica correspondiente.
El acompañante del vehículo resultó con diversos golpes tras el accidente, por lo que fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para su valoración médica correspondiente. CORTESÍA

En el lugar también fue atendido el acompañante Jorge Franco ¨N¨, de 59 años, con domicilio en Francisco I. Madero, en Valle de Chalco, Estado de México, quien resultó con diversos golpes y fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS para su atención correspondiente.

Fue el personal de Capufe quien se encargó del traslado del lesionado. Autoridades estatales esperaron la llegada de la grúa para remolcar el vehículo a un corralón de la ciudad, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

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