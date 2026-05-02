Ebrio choca contra negocio en Mirasierra, Saltillo

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    Ebrio choca contra negocio en Mirasierra, Saltillo
    La camioneta derribó parte de la estructura del negocio tras perder el control. MARTÍN ROJAS

El conductor derribó parte de la fachada de un local de comida; fue detenido por autoridades

Un accidente vehicular se registró durante la madrugada del sábado en la colonia Nuevo Mirasierra de Saltillo. El percance dejó daños materiales de consideración en un negocio de comida y una persona detenida.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 02:00 horas. El conductor de una camioneta BMW X5 color gris circulaba por la calle prolongación Francisco Ortiz con dirección al oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/patrulla-estatal-choca-al-acudir-a-emergencia-en-saltillo-FE20423699

Al llegar al cruce con el bulevar Mirasierra, el automovilista perdió el control de la unidad. Se estrelló contra la estructura de concreto de un establecimiento, lo que provocó el derribo de parte de la fachada.

El impacto también causó daños a una pantalla, una bocina y diverso mobiliario del negocio.

$!Restos de concreto y objetos quedaron esparcidos tras el choque; el local presentó afectaciones en fachada, equipo y mobiliario.
Restos de concreto y objetos quedaron esparcidos tras el choque; el local presentó afectaciones en fachada, equipo y mobiliario. MARTÍN ROJAS

Tras el choque, los propietarios solicitaron el apoyo de las autoridades. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Al entrevistarse con el conductor, los oficiales detectaron que presentaba aliento alcohólico. Por ello, procedieron con su detención y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

La camioneta fue asegurada y trasladada a un corralón, donde permanecerá mientras se cubren las sanciones y los daños ocasionados al establecimiento.

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