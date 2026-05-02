Patrulla estatal choca al acudir a emergencia en Saltillo

Un accidente vehicular se registró durante la madrugada del sábado en Saltillo sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, cuando una unidad de la Policía Estatal se vio involucrada en un percance mientras atendía un llamado de emergencia. Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 horas. Una patrulla del Grupo de Reacción Especial de Coahuila circulaba a alta velocidad por la lateral con dirección al norte.

De acuerdo con la versión de los elementos estatales, se dirigían a atender un reporte de robo con violencia al norte de la ciudad cuando ocurrió el percance. Al llegar al cruce con el bulevar Miguel Hidalgo, en la colonia del mismo nombre, el conductor de la unidad oficial presuntamente no respetó la luz roja del semáforo. Esto provocó que impactara por alcance a un vehículo Ford Mustang color guindo.

Tras el choque, el automóvil deportivo fue proyectado varios metros. Presentó daños severos en la parte trasera. A pesar de lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar. Tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron el retiro de las unidades involucradas, que quedaron aseguradas mientras se determinan responsabilidades.