Ebrio conductor circula en sentido contrario por el Periférico LEA de Saltillo; es detenido

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    Ebrio conductor circula en sentido contrario por el Periférico LEA de Saltillo; es detenido
    El conductor fue detenido por policías municipales tras ser reportado en grupos de seguridad. CORTESÍA

Policías municipales detuvieron al hombre de 29 años tras recibir el reporte a través de grupos vecinales de seguridad

Un conductor de 29 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Saltillo luego de ser detectado cuando circulaba en sentido contrario por el Periférico Luis Echeverría Álvarez, al norte de Saltillo.

El hombre, identificado como Aldo “N”, fue localizado a bordo de un Chevrolet Aveo después de que automovilistas alertaran sobre su presencia mediante grupos de seguridad de WhatsApp.

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La advertencia permitió que los agentes municipales ubicaran rápidamente el vehículo y procedieran a interceptarlo para evitar que continuara avanzando en sentido opuesto al establecido, situación que representaba un riesgo para otros conductores.

$!El hombre circulaba a bordo de un Chevrolet Aveo por el Periférico Echeverría.
El hombre circulaba a bordo de un Chevrolet Aveo por el Periférico Echeverría. CORTESÍA

Al momento de la intervención, los oficiales determinaron que Aldo “N” se encontraba en estado de ebriedad completa, por lo que fue detenido y trasladado ante la autoridad correspondiente.

Tanto el conductor como el automóvil quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

$!El vehículo quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.
El vehículo quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. CORTESÍA

El caso se suma a los reportes que utilizan las autoridades y ciudadanos mediante grupos de comunicación para alertar sobre situaciones que pueden representar un riesgo en las vialidades de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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