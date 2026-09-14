Ebrio conductor circula en sentido contrario por el Periférico LEA de Saltillo; es detenido

Un conductor de 29 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Saltillo luego de ser detectado cuando circulaba en sentido contrario por el Periférico Luis Echeverría Álvarez, al norte de Saltillo. El hombre, identificado como Aldo “N”, fue localizado a bordo de un Chevrolet Aveo después de que automovilistas alertaran sobre su presencia mediante grupos de seguridad de WhatsApp.

La advertencia permitió que los agentes municipales ubicaran rápidamente el vehículo y procedieran a interceptarlo para evitar que continuara avanzando en sentido opuesto al establecido, situación que representaba un riesgo para otros conductores.

Al momento de la intervención, los oficiales determinaron que Aldo “N” se encontraba en estado de ebriedad completa, por lo que fue detenido y trasladado ante la autoridad correspondiente. Tanto el conductor como el automóvil quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

El caso se suma a los reportes que utilizan las autoridades y ciudadanos mediante grupos de comunicación para alertar sobre situaciones que pueden representar un riesgo en las vialidades de Saltillo.