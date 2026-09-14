‘No podemos seguir así’... cierran rotonda de la Saltillo 2000 por falta de agua

Un grupo de ciudadanos cerró la rotonda principal de la colonia Saltillo 2000 en protesta ante la falta de agua que han vivido las últimas dos semanas. Al menos 200 personas se apuntaron en distintas listas de espera para las pipas, las cuales han acudido de manera particular y por parte de Aguas de Saltillo, aunque no han sido suficientes. Desde el mediodía de este lunes, los habitantes del sector se comenzaron a conglomerar en la calle Catedral de Santiago para organizar listas de espera de las pipas.

No obstante, fue a las 13:00 horas cuando se colocaron en el arroyo vehicular de las calles Javier García Villarreal y Catedral de Santiago, alrededor de la rotonda principal de la colonia, para impedir el paso de automóviles. En el lugar también desplegaron pancartas exigiendo que se restablezca el servicio y al sitio acudieron elementos de la Policía de Tránsito para proteger a las personas manifestantes.

Fueron principalmente mujeres quienes se hicieron presentes en la manifestación, acompañándose de paraguas y hasta sillas portátiles. Karina Zamarripa, habitante del sector cercano a la rotonda, explicó que no tiene agua desde el pasado jueves y tuvo que trasladarse a la casa de un familiar en la colonia Guayulera para poder asearse, tras conseguir solo un garrafón en una purificadora.

“No voy a gastar 500 pesos para una pipa, aunque por mucho que la necesite, prefiero irme a la casa de un familiar a asearme de agua, a bañarme y a lavar toda mi ropa y todo porque aparte el recibo sí lo van a cobrar como debe de ser”, afirmó. Aldo Cortés relató que hace quince días pagó 2 mil pesos para llenar dos tinacos mediante un servicio privado, el cual le cobró mil pesos por cada uno, y el líquido se le agotó recientemente. “Ahorita no se me hace justo volver a pagar de mil pesos para arriba, mil quinientos, que son los que te están cobrando las pipas a veces. 650, 750, unos hasta mil. No se me hace justo volver a pagar otros mil 500 o 2 mil pesos. Entonces es imposible estar así”, expuso. Olga Solís, residente de la calle Manuel Acuña, mencionó que llevan dos semanas sin agua, lo que obligó a su esposo a traer el líquido en un “tanquecito” desde la colonia González Norte, donde un familiar cuenta con una noria para abastecerse.

“Yo tengo a mi papá que tiene 92 años, ¿usted cree para tenerlo sin bañar y sin el baño? Tengo que echarle su agua al baño. Ahorita lo bueno que llenamos los baños, tengo dos baños nomás, los llenamos y le lavé su baño, no se lo puedo tener así sucio”, señaló. Solís agregó que las pipas enviadas por las autoridades no logran cubrir la demanda de los habitantes, ya que comienzan a surtir en una calle y los tanques se vacían antes de llegar a la mitad de la cuadra. En la colonia Satélite, la señora Dora Elia enfrentó la situación comprando un tinaco de 650 pesos y captando agua de lluvia para realizar algunas labores de limpieza en su hogar y apoyar a su hija. “Yo junté esa y le dije de perdido para el baño y para trapear. Compré un tinaco, mi hija ya tenía desde el martes, tiene dos niños chiquitos y no está trabajando ahorita su esposo. Hemos estado batallando demasiado con el agua”, afirmó.

Finalmente, Karina Zamarripa hizo un llamado al alcalde y al gobernador para que resuelvan la problemática de manera inmediata, ya que el día anterior pagó 360 pesos por dos meses de servicio para evitar cortes, a pesar de no recibir una gota en sus tuberías. “Yo estoy pagando por un servicio y es lógico que yo exija por el servicio que yo estoy pagando. Si me cortan igual la luz, yo tengo que exigir si yo estoy cumpliendo con mi pago. Fui a pagar el recibo, ya con el papelito le tapa a uno la boca, pero ya son suficientes días sin agua”, concluyó. SALTILLO 2000, DE LAS ÚLTIMAS EN RESTABLECERSE Al respecto, José Iván Vicente, gerente general de Aguas de Saltillo (Agsal), explicó que la colonia Saltillo 2000 es una de las últimas en las que se podrá normalizar el abasto. Añadió que el suministro de agua sigue sin restablecerse por completo en la ciudad luego del apagón que sufrieron las instalaciones que administran cerca del 30 por ciento del líquido a la ciudad. Explicó que a partir del viernes pasado, que se solucionó el apagón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se fue recuperando el servicio, empezando por el sur y el centro. “Entra el agua por esa zona y a medida que vamos distribuyendo se van quedando tinacos y tanques vacíos y redes vacías. Y evidentemente es un proceso muy lento, muy lento y a medida que hemos ido produciendo y aumentando la producción durante estos días, durante el sábado, el domingo y durante el día de hoy, hemos ido restableciendo el servicio en varias colonias ya del poniente.

“¿Qué pasa en la Saltillo 2000? Que desgraciadamente son los últimos en la red de distribución, son los que están más alejados de los puntos donde extraemos el agua y cuando hay una incidencia son los primeros que la detectan, porque es el primer punto que se queda sin agua. Y al contrario, cuando se va restableciendo el servicio son los últimos en llenarse. Son los últimos, los últimos que desgraciadamente le podremos restablecer el servicio”, indicó. Añadió que entre las contratadas por Agsal y por el municipio, son 30 las pipas que se han estado moviendo por las colonias afectadas y reconoció que no se llega a la totalidad de los usuarios más afectados. “Estamos tratando de llegar a los más vulnerables y a los que más lo necesitan ayudarles. Esta mañana nos hablaban de una escuelita en la zona de Saltillo 2000 y fuimos de manera urgente porque entendemos que hay que prestar ese servicio y tienen que ir los niños a la escuela y tener unas condiciones de salubridad”, indicó.

Asimismo, expuso que el sistema de Agsal permite amortiguar fallas de dos o tres horas; sin embargo, la falla eléctrica duró casi una semana, lo que consideró como una incidencia fuera de lo normal. También consideró que el avance es lento pero progresivo, por lo que serán cada vez más colonias las que tengan el servicio, aunque se espera que la totalidad se normalice para el próximo fin de semana. Iván Vicente expuso la semana pasada para VANGUARDIA que se habían afectado cerca de 300 mil habitantes y 200 colonias, mientras que hasta la tarde de este lunes se había avanzado en un 50 por ciento.