‘No podemos seguir así’... cierran rotonda de la Saltillo 2000 por falta de agua

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    ‘No podemos seguir así’... cierran rotonda de la Saltillo 2000 por falta de agua
    Agsal informó que Saltillo 2000 será de las últimas colonias en recuperar el abasto debido a su ubicación en la red. ALONSO FLORES

José Iván Vicente informó que el abasto se ha recuperado 50% y Saltillo 2000 sería de las últimas colonias en normalizarse, para el próximo fin de semana

Un grupo de ciudadanos cerró la rotonda principal de la colonia Saltillo 2000 en protesta ante la falta de agua que han vivido las últimas dos semanas.

Al menos 200 personas se apuntaron en distintas listas de espera para las pipas, las cuales han acudido de manera particular y por parte de Aguas de Saltillo, aunque no han sido suficientes.

Desde el mediodía de este lunes, los habitantes del sector se comenzaron a conglomerar en la calle Catedral de Santiago para organizar listas de espera de las pipas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/renuncia-obispo-emerito-raul-vera-a-la-presidencia-de-organizacion-fray-juan-de-larios-CN23488093
$!Habitantes señalaron que las pipas no han sido suficientes para atender la demanda en el sector.
Habitantes señalaron que las pipas no han sido suficientes para atender la demanda en el sector. ALONSO FLORES

No obstante, fue a las 13:00 horas cuando se colocaron en el arroyo vehicular de las calles Javier García Villarreal y Catedral de Santiago, alrededor de la rotonda principal de la colonia, para impedir el paso de automóviles.

En el lugar también desplegaron pancartas exigiendo que se restablezca el servicio y al sitio acudieron elementos de la Policía de Tránsito para proteger a las personas manifestantes.

$!Vecinos permanecieron bajo el sol y con pancartas durante la protesta por la falta de agua.
Vecinos permanecieron bajo el sol y con pancartas durante la protesta por la falta de agua. ALONSO FLORES

Fueron principalmente mujeres quienes se hicieron presentes en la manifestación, acompañándose de paraguas y hasta sillas portátiles.

Karina Zamarripa, habitante del sector cercano a la rotonda, explicó que no tiene agua desde el pasado jueves y tuvo que trasladarse a la casa de un familiar en la colonia Guayulera para poder asearse, tras conseguir solo un garrafón en una purificadora.

$!El desabasto ha obligado a vecinos a almacenar agua en tinacos y otros recipientes para cubrir sus necesidades.
El desabasto ha obligado a vecinos a almacenar agua en tinacos y otros recipientes para cubrir sus necesidades. ALONSO FLORES

“No voy a gastar 500 pesos para una pipa, aunque por mucho que la necesite, prefiero irme a la casa de un familiar a asearme de agua, a bañarme y a lavar toda mi ropa y todo porque aparte el recibo sí lo van a cobrar como debe de ser”, afirmó.

Aldo Cortés relató que hace quince días pagó 2 mil pesos para llenar dos tinacos mediante un servicio privado, el cual le cobró mil pesos por cada uno, y el líquido se le agotó recientemente.

“Ahorita no se me hace justo volver a pagar de mil pesos para arriba, mil quinientos, que son los que te están cobrando las pipas a veces. 650, 750, unos hasta mil. No se me hace justo volver a pagar otros mil 500 o 2 mil pesos. Entonces es imposible estar así”, expuso.

Olga Solís, residente de la calle Manuel Acuña, mencionó que llevan dos semanas sin agua, lo que obligó a su esposo a traer el líquido en un “tanquecito” desde la colonia González Norte, donde un familiar cuenta con una noria para abastecerse.

$!Algunas familias han tenido que trasladarse a otras colonias para conseguir agua y realizar sus actividades básicas.
Algunas familias han tenido que trasladarse a otras colonias para conseguir agua y realizar sus actividades básicas. ALONSO FLORES

“Yo tengo a mi papá que tiene 92 años, ¿usted cree para tenerlo sin bañar y sin el baño? Tengo que echarle su agua al baño. Ahorita lo bueno que llenamos los baños, tengo dos baños nomás, los llenamos y le lavé su baño, no se lo puedo tener así sucio”, señaló.

Solís agregó que las pipas enviadas por las autoridades no logran cubrir la demanda de los habitantes, ya que comienzan a surtir en una calle y los tanques se vacían antes de llegar a la mitad de la cuadra.

En la colonia Satélite, la señora Dora Elia enfrentó la situación comprando un tinaco de 650 pesos y captando agua de lluvia para realizar algunas labores de limpieza en su hogar y apoyar a su hija.

“Yo junté esa y le dije de perdido para el baño y para trapear. Compré un tinaco, mi hija ya tenía desde el martes, tiene dos niños chiquitos y no está trabajando ahorita su esposo. Hemos estado batallando demasiado con el agua”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-tras-detencion-de-presunto-agresor-vecinas-denuncian-amenazas-de-sus-familiares-y-piden-vigilancia-video-PC23472872

Finalmente, Karina Zamarripa hizo un llamado al alcalde y al gobernador para que resuelvan la problemática de manera inmediata, ya que el día anterior pagó 360 pesos por dos meses de servicio para evitar cortes, a pesar de no recibir una gota en sus tuberías.

“Yo estoy pagando por un servicio y es lógico que yo exija por el servicio que yo estoy pagando. Si me cortan igual la luz, yo tengo que exigir si yo estoy cumpliendo con mi pago. Fui a pagar el recibo, ya con el papelito le tapa a uno la boca, pero ya son suficientes días sin agua”, concluyó.

SALTILLO 2000, DE LAS ÚLTIMAS EN RESTABLECERSE

Al respecto, José Iván Vicente, gerente general de Aguas de Saltillo (Agsal), explicó que la colonia Saltillo 2000 es una de las últimas en las que se podrá normalizar el abasto.

Añadió que el suministro de agua sigue sin restablecerse por completo en la ciudad luego del apagón que sufrieron las instalaciones que administran cerca del 30 por ciento del líquido a la ciudad.

Explicó que a partir del viernes pasado, que se solucionó el apagón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se fue recuperando el servicio, empezando por el sur y el centro.

“Entra el agua por esa zona y a medida que vamos distribuyendo se van quedando tinacos y tanques vacíos y redes vacías. Y evidentemente es un proceso muy lento, muy lento y a medida que hemos ido produciendo y aumentando la producción durante estos días, durante el sábado, el domingo y durante el día de hoy, hemos ido restableciendo el servicio en varias colonias ya del poniente.

$!Vecinos bloquearon una rotonda de Saltillo 2000 para exigir agua tras dos semanas de desabasto.
Vecinos bloquearon una rotonda de Saltillo 2000 para exigir agua tras dos semanas de desabasto. ALONSO FLORES

“¿Qué pasa en la Saltillo 2000? Que desgraciadamente son los últimos en la red de distribución, son los que están más alejados de los puntos donde extraemos el agua y cuando hay una incidencia son los primeros que la detectan, porque es el primer punto que se queda sin agua. Y al contrario, cuando se va restableciendo el servicio son los últimos en llenarse. Son los últimos, los últimos que desgraciadamente le podremos restablecer el servicio”, indicó.

Añadió que entre las contratadas por Agsal y por el municipio, son 30 las pipas que se han estado moviendo por las colonias afectadas y reconoció que no se llega a la totalidad de los usuarios más afectados.

“Estamos tratando de llegar a los más vulnerables y a los que más lo necesitan ayudarles. Esta mañana nos hablaban de una escuelita en la zona de Saltillo 2000 y fuimos de manera urgente porque entendemos que hay que prestar ese servicio y tienen que ir los niños a la escuela y tener unas condiciones de salubridad”, indicó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/clinica-de-adicciones-en-saltillo-denunciada-tras-suicidio-suma-quejas-KC23471380

Asimismo, expuso que el sistema de Agsal permite amortiguar fallas de dos o tres horas; sin embargo, la falla eléctrica duró casi una semana, lo que consideró como una incidencia fuera de lo normal.

También consideró que el avance es lento pero progresivo, por lo que serán cada vez más colonias las que tengan el servicio, aunque se espera que la totalidad se normalice para el próximo fin de semana.

Iván Vicente expuso la semana pasada para VANGUARDIA que se habían afectado cerca de 300 mil habitantes y 200 colonias, mientras que hasta la tarde de este lunes se había avanzado en un 50 por ciento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


protestas
crisis de agua
Manifestaciones

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


AGUAS DE SALTILLO

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lo que quieren hacer ver

Lo que quieren hacer ver
true

Morena: Fraude patriota en la cocina del 2027
true

POLITICÓN: ¡Attolini lo advirtió! Las acusaciones que anticiparon la caída de Pepe Ganem y Martha Rodríguez
Las estructuras metálicas quedaron retorcidas sobre las vías tras el accidente ferroviario.

Descarrilan y vuelcan más de 80 vagones del tren en Estación Marte, General Cepeda
La discusión escaló hasta llegar a los golpes frente al establecimiento.

Riñen por un pollo y terminan a golpes en Parras; una mujer resulta lesionada
Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova conquistaron los títulos de recurvo varonil y femenil, respectivamente, en el cierre de la Final.

Final de Tiro con Arco en Saltillo: Dhiraj Bommadevara y Marie Horackova ganan el recurvo
En esta fotografía, facilitada por la Oficina de Prensa de la Compañía Ferroviaria Ucraniana Ukrzaliznytsia, se observa una locomotora dañada en un ataque con drones rusos en la estación de tren de Yahodyn, cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, el domingo 13 de septiembre de 2026.

Un dron ruso impacta contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia; Boris Johnson el posible objetivo
OpenAI afirmó que la legislación debería centrarse exclusivamente en los laboratorios de IA más avanzados y no en las empresas emergentes que trabajan con sistemas menos potentes.

OpenAI insta a los legisladores británicos a controlar la tecnología ante la creciente preocupación por la seguridad