Ebrio conductor se impacta contra camioneta estacionada en Saltillo

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Saltillo
/ 22 marzo 2026
    Ebrio conductor se impacta contra camioneta estacionada en Saltillo
    Vecinos reportaron el percance al 911 tras escuchar el fuerte impacto. MARTÍN ROJAS

El conductor fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y el caso quedó en manos del Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades

El conductor de un vehículo Chevy ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al conducir en presunto estado de ebriedad sobre calles de la colonia Valle de las Torres en Saltillo, se impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada, resultando lesionado su acompañante.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando el involucrado, identificado como Alfredo, de 30 años, transitaba sobre la calle Torre de las Violetas con dirección de norte a sur. Sobre la intersección con la calle Torre de los Claveles, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara de manera frontal contra una camioneta que se encontraba estacionada.

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$!Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al conductor en el lugar de los hechos.
Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al conductor en el lugar de los hechos. MARTÍN ROJAS

Vecinos del lugar, al escuchar el impacto, reportaron el incidente mediante el número de emergencias 911, solicitando la presencia de las autoridades correspondientes.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, además de hacer la detención del conductor, el cual presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol.

$!El acompañante, un adulto mayor, se trasladó por sus propios medios a recibir atención médica.
El acompañante, un adulto mayor, se trasladó por sus propios medios a recibir atención médica. MARTÍN ROJAS

Su acompañante, de la tercera edad, fue trasladado por sus propios medios a un nosocomio, mientras que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para la valoración del responsable, quien presentó una herida en la frente.

Sin embargo, pese a lo anterior, no necesitó del traslado a un hospital, siendo dejado en el sitio por los socorristas.

Finalmente, el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.

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