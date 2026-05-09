Ingrid Tinoco Nares: Cruasán, una panadería saltillense con sabor de hogar

Ingrid Tinoco Nares: Cruasán, una panadería saltillense con sabor de hogar

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Katya González
por Katya González

Ser madre emprendera no es una tarea sencilla. “Es un trabajo en equipo”, señala Ingrid al reconocer el impulso de su esposo y la adaptación de sus pequeños Emilio y Julia, quienes inician su rutina escolar entre aromas a pan recién horneado

Saltillo
/ 9 mayo 2026
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Desde muy temprano, el olor a mantequilla y pan recién horneado llena cada espacio del hogar de Ingrid Tinoco Nares, quien en medio de la producción despierta a Emilio y Julia, sus hijos de 12 y 10 años para prepararlos para iniciar el día. Así, mientras las primeras piezas salen del horno, prepara desayunos, revisa uniformes y organiza el inicio del día escolar.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Ingrid trabajó durante años en marketing, medios y ventas. Vivió en Ciudad de México y, como muchas madres con jornadas completas, pasaba gran parte del tiempo lejos de casa.

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La pandemia cambió esa dinámica. Entre el trabajo, las clases en línea y el encierro, comenzó a darse cuenta de cuánto extrañaba compartir tiempo con sus hijos. Durante años, dice, casi no coincidían en casa más que por la noche y nunca habían podido sentarse a comer juntos entre semana.

$!El proyecto surgió después de años de trabajo lejos de casa y del deseo de recuperar tiempo en familia.
El proyecto surgió después de años de trabajo lejos de casa y del deseo de recuperar tiempo en familia. HOMERO SÁNCHEZ

Aunque ya tomaba cursos de cocina y repostería, fue en ese periodo cuando decidió convertir la panadería en un proyecto real. Volvió a Saltillo con su familia y, sin dinero suficiente para iniciar de inmediato, comenzó a comprar equipo poco a poco: primero un horno, luego una fermentadora y después una laminadora.

Parte de su casa se transformó en taller de panadería y ahí comenzó a “hornear” un proyecto que, aunque aún no tenía local, ya tenía nombre, propósito y dirección: Cruasán Panadería, que abrió sus puertas el 6 de noviembre de 2023.

Para Ingrid, el negocio también es el resultado del esfuerzo familiar. Su esposo la impulsó a construirlo, sus hijos se adaptaron a las jornadas largas y sus padres y suegros estuvieron presentes en los momentos más difíciles.

$!Entre hornos y recetas, Ingrid encontró una forma de equilibrar la maternidad y el emprendimiento.
Entre hornos y recetas, Ingrid encontró una forma de equilibrar la maternidad y el emprendimiento. HOMERO SÁNCHEZ

“Es un trabajo en equipo”, asegura.

Hoy, entre hornos encendidos desde la madrugada, pedidos y dos sucursales en Saltillo, Ingrid sigue comenzando sus días con la misma escena: el pan recién hecho mezclándose con la rutina escolar de sus hijos.

Aunque reconoce que hay jornadas agotadoras y momentos de incertidumbre, asegura que el esfuerzo cobra sentido en los pequeños momentos que antes no podía vivir, como sentarse a comer con Emilio y Julia, recogerlos de la escuela o acompañarlos en sus actividades.

“Aunque yo esté acomodando o haciendo alguna crema pastelera, estoy presente en casa y ellos ya saben que lo que necesiten estoy ahí para ellos”, dijo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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