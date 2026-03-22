Saltillo: hombre decide quitarse la vida en su domicilio y es encontrado por familiares
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Un hombre de entre 35 a 40 años decidió salir por la denominada puerta falsa dentro de un domicilio ubicado en la colonia Ciudad Las Torres, por razones desconocidas
Los hechos se registraron ayer alrededor de las 23:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 entró un reporte el cual indicaba que su cuñado se encontraba sin aparentes signos vitales al interior de una casa ubicada sobre la avenida Mitología, al poniente de Saltillo.
Indicó que el hombre se encontraba suspendido, por lo que con ayuda de familiares lo descendieron para posteriormente dar aviso a las autoridades.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos; sin embargo, poco pudieron hacer, pues el masculino de nombre Misael ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó el sensible fallecimiento.
Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Al terminar los trabajos de peritaje, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, en donde se le realizará la necropsia de ley para saber las causas exactas de su fallecimiento.
Recuerda que, si estás pasando por un mal momento o tienes problemas con las adicciones, existen números donde te pueden brindar ayuda; uno de ellos es la Línea de la Vida 01-800-911-2000.