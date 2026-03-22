Saltillo: hombre decide quitarse la vida en su domicilio y es encontrado por familiares

Los hechos se registraron ayer alrededor de las 23:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 entró un reporte el cual indicaba que su cuñado se encontraba sin aparentes signos vitales al interior de una casa ubicada sobre la avenida Mitología, al poniente de Saltillo.

Indicó que el hombre se encontraba suspendido, por lo que con ayuda de familiares lo descendieron para posteriormente dar aviso a las autoridades.