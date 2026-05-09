Celebra Coahuila a las mujeres que son el corazón de las familias

En el marco del Día de las Madres, el gobernador Manolo Jiménez Salinas felicitó a las mujeres de Coahuila y reconoció el papel que desempeñan dentro de las familias y la sociedad. “En Coahuila queremos más mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices”, expresó el Mandatario estatal al destacar la importancia de seguir impulsando acciones que favorezcan su bienestar y desarrollo.

Como parte de esta conmemoración, el Gobierno del Estado informó que continúan disponibles distintos servicios y mecanismos institucionales dirigidos a mujeres y madres en todas las regiones de la entidad. Las acciones buscan identificar y atender las necesidades de las mujeres, además de fortalecer condiciones de seguridad, acceso a oportunidades y desarrollo personal. Entre los programas que permanecen en operación se encuentran Centros Libre, Puntos Violeta, Bolsa de Trabajo y talleres productivos, mediante los cuales se ofrece orientación, capacitación, vinculación laboral y atención integral.

Además, dependencias estatales trabajan de manera coordinada para brindar atención en temas educativos, preventivos, laborales y de acceso a servicios especializados. También continúan funcionando mecanismos institucionales de atención y acompañamiento dirigidos a mujeres, niñas, niños y adolescentes a través de instancias especializadas y canales oficiales. La información sobre ubicaciones, horarios y servicios disponibles puede consultarse mediante los medios institucionales del Gobierno del Estado.

Publicidad