Celebra Coahuila a las mujeres que son el corazón de las familias

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    Celebra Coahuila a las mujeres que son el corazón de las familias
    El Gobierno de Coahuila mantiene programas de apoyo, capacitación y acompañamiento para mujeres en distintas regiones del estado. CORTESÍA

Autoridades mantienen programas de acompañamiento, empleo, capacitación y protección dirigidos a mujeres en todo el Estado

En el marco del Día de las Madres, el gobernador Manolo Jiménez Salinas felicitó a las mujeres de Coahuila y reconoció el papel que desempeñan dentro de las familias y la sociedad.

“En Coahuila queremos más mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices”, expresó el Mandatario estatal al destacar la importancia de seguir impulsando acciones que favorezcan su bienestar y desarrollo.

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Como parte de esta conmemoración, el Gobierno del Estado informó que continúan disponibles distintos servicios y mecanismos institucionales dirigidos a mujeres y madres en todas las regiones de la entidad.

Las acciones buscan identificar y atender las necesidades de las mujeres, además de fortalecer condiciones de seguridad, acceso a oportunidades y desarrollo personal.

Entre los programas que permanecen en operación se encuentran Centros Libre, Puntos Violeta, Bolsa de Trabajo y talleres productivos, mediante los cuales se ofrece orientación, capacitación, vinculación laboral y atención integral.

$!Programas como Puntos Violeta y Centros Libre forman parte de las acciones permanentes de atención y protección.
Programas como Puntos Violeta y Centros Libre forman parte de las acciones permanentes de atención y protección. CORTESÍA

Además, dependencias estatales trabajan de manera coordinada para brindar atención en temas educativos, preventivos, laborales y de acceso a servicios especializados.

También continúan funcionando mecanismos institucionales de atención y acompañamiento dirigidos a mujeres, niñas, niños y adolescentes a través de instancias especializadas y canales oficiales.

La información sobre ubicaciones, horarios y servicios disponibles puede consultarse mediante los medios institucionales del Gobierno del Estado.

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