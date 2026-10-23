Ebrio se pasa el rojo y le quita el derecho de paso a conductora al norte de Saltillo

Por presuntamente ignorar un semáforo en rojo y conducir bajo los efectos del alcohol, el conductor de una camioneta Nissan Frontier provocó un aparatoso choque contra una Ford Explorer durante la madrugada del viernes, al norte de Saltillo. Pese a los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de la medianoche, cuando el conductor de la Frontier circulaba hacia el sur por el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y, al llegar al cruce con el bulevar Moctezuma, presuntamente no respetó la luz roja del semáforo.