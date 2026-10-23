Ebrio se pasa el rojo y le quita el derecho de paso a conductora al norte de Saltillo
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El percance ocurrió durante la madrugada del viernes y movilizó a elementos de Tránsito Municipal; pese a los daños en ambas unidades, no hubo personas lesionadas
Por presuntamente ignorar un semáforo en rojo y conducir bajo los efectos del alcohol, el conductor de una camioneta Nissan Frontier provocó un aparatoso choque contra una Ford Explorer durante la madrugada del viernes, al norte de Saltillo. Pese a los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas.
El accidente ocurrió alrededor de la medianoche, cuando el conductor de la Frontier circulaba hacia el sur por el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y, al llegar al cruce con el bulevar Moctezuma, presuntamente no respetó la luz roja del semáforo.
Al atravesarse al paso de la Ford Explorer, que avanzaba hacia el oriente, la camioneta Nissan fue impactada en su costado derecho, lo que dejó daños en ambos vehículos. Debido a lo anterior, se solicitó la intervención de las autoridades de Tránsito Municipal.
Aunque el percance fue aparatoso, ninguno de los involucrados requirió atención médica. Al tomar conocimiento de los hechos, los oficiales detectaron que el conductor de la Frontier presentaba aliento alcohólico, por lo que procedieron a asegurarlo y a realizar los trámites correspondientes para deslindar responsabilidades.