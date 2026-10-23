Ebrio se pasa el rojo y le quita el derecho de paso a conductora al norte de Saltillo

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    Ebrio se pasa el rojo y le quita el derecho de paso a conductora al norte de Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. MARTÍN ROJAS

El percance ocurrió durante la madrugada del viernes y movilizó a elementos de Tránsito Municipal; pese a los daños en ambas unidades, no hubo personas lesionadas

Por presuntamente ignorar un semáforo en rojo y conducir bajo los efectos del alcohol, el conductor de una camioneta Nissan Frontier provocó un aparatoso choque contra una Ford Explorer durante la madrugada del viernes, al norte de Saltillo. Pese a los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de la medianoche, cuando el conductor de la Frontier circulaba hacia el sur por el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y, al llegar al cruce con el bulevar Moctezuma, presuntamente no respetó la luz roja del semáforo.

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Al atravesarse al paso de la Ford Explorer, que avanzaba hacia el oriente, la camioneta Nissan fue impactada en su costado derecho, lo que dejó daños en ambos vehículos. Debido a lo anterior, se solicitó la intervención de las autoridades de Tránsito Municipal.

$!1. El conductor de una Nissan Frontier presuntamente no respetó la señal de alto y terminó impactando una Ford Explorer al norte de Saltillo.
1. El conductor de una Nissan Frontier presuntamente no respetó la señal de alto y terminó impactando una Ford Explorer al norte de Saltillo. MARTÍN ROJAS

Aunque el percance fue aparatoso, ninguno de los involucrados requirió atención médica. Al tomar conocimiento de los hechos, los oficiales detectaron que el conductor de la Frontier presentaba aliento alcohólico, por lo que procedieron a asegurarlo y a realizar los trámites correspondientes para deslindar responsabilidades.

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