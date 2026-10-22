Motociclista embiste a payaso de crucero, en Saltillo
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Un hombre que pide dinero en los cruceros y se caracteriza con un disfraz de luchador, fue atendido por los paramédicos
Un joven que se gana la vida pidiendo monedas a los automovilistas que circulan por la colonia Cerro del Pueblo fue embestido por un motociclista, quien también terminó en el pavimento tras el impacto.
Ricardo se pintó el rostro para caracterizar al reconocido luchador “Pagano” y solicitar monedas a los conductores en el cruce de la calle Fausto Vega y la calzada Francisco I. Madero.
Mientras caminaba a la orilla de los vehículos, un joven que conducía una motocicleta deportiva circulaba de poniente a oriente y, al intentar rebasar, terminó por embestirlo.
El impacto provocó que Ricardo, caracterizado como payaso, cayera sobre el pavimento. El motociclista también perdió el control de la unidad y sufrió una caída.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al afectado, quien manifestó molestias en las piernas. Tras la valoración, se determinó que sus lesiones no eran de gravedad, por lo que decidió permanecer en el sitio para llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños.
Debido a que el motociclista es menor de edad, sus padres se comprometieron a trasladarlo a una clínica para recibir atención médica y cubrir los gastos correspondientes, incluido el tiempo que permanezca hospitalizado.