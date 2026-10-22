Motociclista embiste a payaso de crucero, en Saltillo

Un joven que se gana la vida pidiendo monedas a los automovilistas que circulan por la colonia Cerro del Pueblo fue embestido por un motociclista, quien también terminó en el pavimento tras el impacto.

Ricardo se pintó el rostro para caracterizar al reconocido luchador “Pagano” y solicitar monedas a los conductores en el cruce de la calle Fausto Vega y la calzada Francisco I. Madero.

Mientras caminaba a la orilla de los vehículos, un joven que conducía una motocicleta deportiva circulaba de poniente a oriente y, al intentar rebasar, terminó por embestirlo.

El impacto provocó que Ricardo, caracterizado como payaso, cayera sobre el pavimento. El motociclista también perdió el control de la unidad y sufrió una caída.