Ebrio se pasa la luz roja, impacta otro auto y termina detenido en Saltillo

Un joven que conducía en completo estado de ebriedad protagonizó un fuerte accidente durante la madrugada de este jueves en calles de la Zona Centro en Saltillo, luego de ignorar la luz roja de un semáforo e impactar a otro vehículo que circulaba con vía preferente. Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas en el cruce de las calles Presidente Cárdenas y Mariano Matamoros, donde se movilizaron elementos de Tránsito Municipal tras recibir varios reportes a través del sistema de emergencias 911.

De acuerdo con testigos, el conductor de un Chevrolet Onix color gris circulaba sobre Presidente Cárdenas con dirección al oriente a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Al llegar a la intersección, ignoró la señal luminosa que le marcaba alto total y continuó su trayecto sin disminuir la marcha. Como consecuencia, el vehículo se impactó violentamente contra el costado derecho de otro Chevrolet Onix color blanco, cuyo conductor avanzaba con la luz verde del semáforo sobre la calle Mariano Matamoros en dirección al sur.

Trabajadores de una gasolinera ubicada en las inmediaciones fueron los primeros en acudir para auxiliar a los involucrados y solicitar la presencia de las corporaciones de emergencia. A pesar de lo aparatoso del choque, las autoridades descartaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron cuantiosos daños materiales en ambas unidades.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron las investigaciones correspondientes y, con apoyo de las declaraciones de varios automovilistas que presenciaron el percance, determinaron la responsabilidad del conductor del Onix gris. Debido a su estado de ebriedad y a los daños ocasionados, el joven fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, autoridad que determinará su situación legal y las sanciones que deberá enfrentar por el accidente.