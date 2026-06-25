Saltillo: festejo mundialista termina en volcadura sobre el bulevar Venustiano Carranza

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    Saltillo: festejo mundialista termina en volcadura sobre el bulevar Venustiano Carranza
    La camioneta Peugeot terminó volcada sobre su costado izquierdo luego de que el conductor perdiera el control al intentar evitar un choque con otro vehículo que presuntamente invadió su carril sobre el bulevar Venustiano Carranza. MARTÍN ROJAS

El conductor intentó evitar un choque con otro vehículo que presuntamente realizó un cambio de carril intempestivo, lo que derivó en la pérdida de control

Lo que comenzó como una noche de celebración por el triunfo de la Selección Mexicana y su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo terminó en un aparatoso accidente para un joven automovilista, quien volcó la camioneta que conducía sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando Daniel ¨N¨. circulaba a bordo de una camioneta Peugeot propiedad de la empresa para la que trabaja. El joven se dirigía a su domicilio en Ramos Arizpe luego de participar en los festejos por el resultado del encuentro futbolístico.

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$!El aparatoso accidente ocurrió a la altura de la colonia Valle Hermoso, donde la unidad impactó contra el cordón cuneta del camellón central, el cual funcionó como rampa y provocó la volcadura.
El aparatoso accidente ocurrió a la altura de la colonia Valle Hermoso, donde la unidad impactó contra el cordón cuneta del camellón central, el cual funcionó como rampa y provocó la volcadura. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor avanzaba a una velocidad inmoderada sobre el bulevar Venustiano Carranza cuando, a la altura de la colonia Valle Hermoso, otro vehículo realizó un cambio de carril de manera intempestiva.

Para evitar una colisión, Daniel efectuó una maniobra brusca, perdiendo el control del volante. La camioneta se proyectó hacia su lado derecho hasta impactarse contra el cordón cuneta del camellón, el cual funcionó como rampa y provocó que la unidad terminara volcada sobre el costado del conductor.

A pesar de lo aparatoso del percance, el joven logró salir por su propio pie de la cabina sin presentar lesiones de consideración.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y prevenir otros accidentes mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

$!Los daños ocasionados a señalamientos viales y a la infraestructura urbana serán evaluados por las autoridades correspondientes, mientras el caso es analizado para determinar responsabilidades.
Los daños ocasionados a señalamientos viales y a la infraestructura urbana serán evaluados por las autoridades correspondientes, mientras el caso es analizado para determinar responsabilidades. MARTÍN ROJAS

Debido a los daños ocasionados a diversos señalamientos viales, las autoridades solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad y trasladarla a un corralón. El caso será turnado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y la determinación de los daños generados a la infraestructura urbana.

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