Saltillo: festejo mundialista termina en volcadura sobre el bulevar Venustiano Carranza

Lo que comenzó como una noche de celebración por el triunfo de la Selección Mexicana y su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo terminó en un aparatoso accidente para un joven automovilista, quien volcó la camioneta que conducía sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando Daniel ¨N¨. circulaba a bordo de una camioneta Peugeot propiedad de la empresa para la que trabaja. El joven se dirigía a su domicilio en Ramos Arizpe luego de participar en los festejos por el resultado del encuentro futbolístico.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor avanzaba a una velocidad inmoderada sobre el bulevar Venustiano Carranza cuando, a la altura de la colonia Valle Hermoso, otro vehículo realizó un cambio de carril de manera intempestiva. Para evitar una colisión, Daniel efectuó una maniobra brusca, perdiendo el control del volante. La camioneta se proyectó hacia su lado derecho hasta impactarse contra el cordón cuneta del camellón, el cual funcionó como rampa y provocó que la unidad terminara volcada sobre el costado del conductor. A pesar de lo aparatoso del percance, el joven logró salir por su propio pie de la cabina sin presentar lesiones de consideración. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y prevenir otros accidentes mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Debido a los daños ocasionados a diversos señalamientos viales, las autoridades solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad y trasladarla a un corralón. El caso será turnado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y la determinación de los daños generados a la infraestructura urbana.