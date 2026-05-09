Ebrio y necio choca contra ocho vehículos en Valle Dorado

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    Ebrio y necio choca contra ocho vehículos en Valle Dorado
    La camioneta terminó impactando varios vehículos estacionados en la colonia Valle Dorado. MARTÍN ROJAS
    Ebrio y necio choca contra ocho vehículos en Valle Dorado
    Autoridades municipales acudieron al sitio tras el accidente registrado durante la madrugada del sábado. MARTÍN ROJAS
    Ebrio y necio choca contra ocho vehículos en Valle Dorado
    Al menos ocho vehículos resultaron con daños tras el accidente registrado al sur de Saltillo. MARTÍN ROJAS
    Ebrio y necio choca contra ocho vehículos en Valle Dorado
    Uno de los vehículos terminó con daños severos tras la serie de impactos registrados durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

El joven presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol y terminó impactando unidades estacionadas durante la madrugada del sábado

Un conductor en presunto estado de ebriedad protagonizó un accidente durante la madrugada del sábado en la colonia Valle Dorado de Saltillo, luego de perder el control de su camioneta y provocar daños en al menos ocho vehículos estacionados.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas, cuando Sergio Emiliano Martínez, de 21 años, circulaba a bordo de una camioneta Honda Pilot blanca por calles del sur de Saltillo.

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De acuerdo con las declaraciones de sus acompañantes, momentos antes del percance le reclamaron por conducir de manera imprudente y errática, ya que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Tras la discusión, el joven reaccionó de forma agresiva y obligó a sus amigos a descender de la unidad antes de continuar su camino.

Fue al llegar a la calle Benito Juárez donde perdió el control del volante e impactó contra el camellón central. Tras el primer golpe, la camioneta salió proyectada hacia un costado de la vialidad, donde terminó chocando contra varios automóviles que se encontraban estacionados.

El accidente dejó severos daños materiales en al menos ocho vehículos, lo que generó la movilización de elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y asegurar al responsable.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

La camioneta fue retirada con apoyo de una grúa, mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar la reparación de los daños ocasionados.

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