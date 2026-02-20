Eduardo España se declara admirador del Museo del Desierto tras visita a Saltillo

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo conmemora la Batalla de La Angostura con cuatro días de homenaje, historia y actividades

A través de sus redes sociales, el artista publicó una serie de fotografías en distintos puntos del recinto, acompañadas del mensaje: “Sumamente recomendable visitar el #MuseoDelDesierto en Saltillo Coahuila. Deben sentirse muy orgullosos de contar con este mágico lugar”.

SALTILLO, COAH.- El comediante y actor Eduardo España visitó este jueves la capital coahuilense y no dudó en expresar su admiración por el Museo del Desierto (MUDE), uno de los espacios culturales y científicos más emblemáticos del norte del país.

Y es que el Museo del Desierto es considerado uno de los museos naturalistas más importantes de Latinoamérica. Su propuesta museográfica combina tecnología interactiva, arquitectura contemporánea y un enfoque científico para narrar la historia geológica y biológica de las zonas áridas. El recorrido permite comprender cómo el territorio que hoy ocupa Coahuila pasó de ser un antiguo mar a un ecosistema desértico con una biodiversidad sorprendente.

Uno de los mayores atractivos del recinto es su área de Paleontología, donde se exhiben fósiles encontrados en el estado, incluido un imponente ejemplar de Tyrannosaurus rex y especies únicas como el Velafrons coahuilensis. Además, el museo mantiene un compromiso activo con la conservación de fauna, al albergar en su vivario especies en recuperación como el lobo gris mexicano, el oso negro y el perrito de la pradera.

¿QUIÉN ES LALO ESPAÑA?

“Lalo” España nació en Guadalajara, Jalisco, y ha construido una carrera sólida tanto en la comedia como en el drama. Su personaje más icónico es Germán Martínez en la serie Vecinos, producción que se ha mantenido en el gusto del público durante casi dos décadas.

También alcanzó gran popularidad con su personaje de Doña Margara Francisca, surgido en el programa Otro Rollo, que se convirtió en un referente de la comedia televisiva en México.

En cine ha participado en producciones como Pastorela y Cantinflas, además de prestar su voz en la saga animada Las Leyendas. En teatro, ha destacado en montajes como La fiesta de cumpleaños y The Pillowman, donde ha recibido reconocimiento por su versatilidad interpretativa.

Más allá de su trayectoria artística, España es reconocido por su apertura y resiliencia, convirtiéndose en una figura visible dentro de la comunidad LGBTQ+ en México, siempre manejando su vida personal con discreción y profesionalismo.

Con su visita, Saltillo suma un respaldo más a la relevancia cultural y científica del Museo del Desierto, un recinto que continúa posicionándose como orgullo de Coahuila y referente nacional en divulgación naturalista.