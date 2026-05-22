El 29 de mayo elegirán a la Señorita TecNM en Saltillo

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    El 29 de mayo elegirán a la Señorita TecNM en Saltillo
    Las 14 aspirantes fueron presentadas oficialmente durante el arranque de las actividades rumbo al certamen estudiantil. CORTESÍA

Participantes demostrarán liderazgo, preparación, porte y compromiso institucional en la competencia estudiantil

El Tecnológico Nacional de México campus Saltillo se prepara para celebrar una de sus tradiciones estudiantiles más representativas. El próximo 29 de mayo, el Museo del Desierto será sede del certamen que elegirá a la nueva embajadora de la institución, quien tendrá la responsabilidad de portar los colores del plantel en la etapa nacional.

El anuncio fue realizado por la directora del Tec Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, durante un evento celebrado en el Estadio “Carlos Roldán Sanders”, donde se presentó oficialmente a las 14 estudiantes que participarán en la competencia, provenientes de distintas carreras de ingeniería y programas académicos.

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Acompañada por la presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, Sofía Ortiz Flores; el subdirector de Planeación y Vinculación, Ricardo Martínez Alvarado; la subdirectora académica, Tere Borrego Jiménez, y la actual representante estudiantil, Regina Monserrath Montejano Martínez, la directora destacó la relevancia de este evento dentro de la vida universitaria.

$!La ganadora representará al Tec Saltillo en la etapa nacional organizada por el Consejo Nacional Ejecutivo Estudiantil.
La ganadora representará al Tec Saltillo en la etapa nacional organizada por el Consejo Nacional Ejecutivo Estudiantil. CORTESÍA

Sánchez Ruiz reconoció el trabajo organizativo de la Sociedad de Alumnos y subrayó que el cierre del semestre está marcado por actividades de gran importancia para la comunidad tecnológica, entre ellas el Prenacional Deportivo de la Región III y esta competencia de representación institucional.

“Es una actividad que simboliza orgullo, identidad y respeto por nuestra institución. Más allá de la imagen, aquí participan jóvenes talentosas, comprometidas y con grandes capacidades para representar dignamente al Tec Saltillo”, expresó.

Por su parte, Sofía Ortiz explicó que la evaluación contempla diversas etapas diseñadas para medir no solo la presencia escénica de las participantes, sino también sus habilidades de comunicación, seguridad personal y conocimientos generales.

La primera fase consistirá en una presentación individual donde cada aspirante compartirá aspectos de su trayectoria y motivaciones. Posteriormente se desarrollará una pasarela orientada a proyectar confianza y desenvolvimiento, mientras que la etapa final incluirá la presentación en vestido de noche y una ronda de preguntas sobre temas de actualidad, valores, formación profesional e innovación.

$!Autoridades académicas destacaron que la competencia promueve identidad institucional, liderazgo y desarrollo integral entre las participantes.
Autoridades académicas destacaron que la competencia promueve identidad institucional, liderazgo y desarrollo integral entre las participantes. CORTESÍA

La ganadora obtendrá el derecho de representar al Tec Saltillo en el certamen nacional organizado por el Consejo Nacional Ejecutivo Estudiantil, donde competirá con representantes de instituciones tecnológicas de todo el país.

Además del reconocimiento principal, se entregarán distinciones especiales en categorías como Redes Sociales, Amistad, Elegancia, Fotogenia e Identidad Institucional.

El jurado estará integrado por especialistas vinculados al ámbito de la imagen pública, la formación de modelos y concursos de representación, entre ellos Juan Arizpe, asesor de reinas de belleza; Santiago Barrios, director de Proyecto Olivo, y Regina Palacios, participante en certámenes internacionales.

Durante la presentación también se anunció el regreso de la tradicional Pastelada, evento recreativo que volverá a realizarse después de cuatro años de ausencia. La actividad está programada para septiembre en el Lienzo Charro “Profesor Enrique González” y contará con la participación musical de Sonido Master y otros grupos invitados.

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