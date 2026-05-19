‘El amor por mis pacientes me hizo no desistir’: enfermera gana auto tras 30 años de servicio

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Saltillo
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    ‘El amor por mis pacientes me hizo no desistir’: enfermera gana auto tras 30 años de servicio
    Personal de enfermería recibió homenajes por su trayectoria y años de servicio durante el festejo estatal realizado en Coahuila. OMAR SAUCEDO

Sandra, enfermera en un centro de salud de Torreón, recordó que la pandemia de COVID fue la etapa más dura de su carrera: “Fueron momentos muy difíciles”

En un festejo por el Día de la Enfermera y el Enfermero en Coahuila, una profesional de la salud con tres décadas de servicio se convirtió en la ganadora de la noche al obtener un automóvil último modelo.

Sandra, quien trabaja en un centro de salud de la colonia San Joaquín, en Torreón, recibió el premio principal entre aplausos y ovaciones de sus compañeros, luego de resultar ganadora con el número 71.

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El evento fue organizado para reconocer la labor del personal sanitario del estado y cerró con el sorteo de diversos incentivos, entre ellos cinco viajes a playas mexicanas y el automóvil que marcó el momento culminante de la velada.

La enfermera cuenta con 30 años de trayectoria ininterrumpida en el servicio público, dedicando gran parte de su vida profesional al cuidado de pacientes en su comunidad.

En entrevista, recordó que la pandemia de COVID-19 fue la etapa más difícil y la experiencia que más la marcó dentro de su carrera debido a la magnitud de la crisis sanitaria.

“Lo que siempre me motivó fueron mis pacientes. Tratarlos bien”, expresó.

Aunque confesó que sintió miedo durante aquel periodo crítico, aseguró que el amor hacia sus pacientes fue suficiente para continuar trabajando y no pensar en desistir.

Sandra relató que sus padres y uno de sus hermanos enfermaron de COVID mientras ella seguía laborando en el sector salud. A pesar del riesgo constante, señaló que nunca se contagió.

La vocación también forma parte de su familia, pues mencionó que tiene un hermano menor enfermero y una tía ya jubilada de la misma profesión.

Tras confirmarse como la ganadora del automóvil, reconoció que sintió una emoción muy grande, ya que no esperaba recibir un reconocimiento de este nivel.

Finalmente, envió un mensaje a las nuevas generaciones de enfermería y pidió que ejerzan su profesión con amor y compromiso hacia sus pacientes, incluso durante las jornadas más difíciles.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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