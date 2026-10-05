El Callejón del Diablo: historias de terror y leyendas de Saltillo

Juan de Solís se detuvo a escuchar a un desconocido en el pasaje que Saltillo llama Callejón del Diablo, por Cuauhtémoc, detrás de la Normal y cerca de Aldama. El hombre se presentó como Blas Cázares. Hablaba de su casa con una familiaridad que obligó a Juan a prestarle atención.

Conocía a su mujer y sabía que su hijo estudiaba con los religiosos. Después le dijo que otro hombre visitaba a su esposa. Juan quiso saber quién. Blas le explicó cómo sorprenderlo anunciando un viaje a Parras, pero ocultarse y regresar de noche. El visitante llegaría pasada la medianoche, envuelto en una capa, con un sombrero que le cubriría parte del rostro.

Durante los días siguientes, Juan observó a su mujer mientras ella atendía la casa. Una pausa al contestarle bastaba para que recordara las palabras de Blas. Preparó el supuesto viaje y se despidió sin decir lo que sabía. Esa noche volvió a escondidas y esperó detrás de un nogal, frente a su puerta. Llevaba una espada. Desde ahí podía ver el sitio donde tendría que detenerse el visitante para llamar. Las horas fueron pasando.