La taconera: historias de terror y leyendas de Saltillo

La taconera: historias de terror y leyendas de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

¿Qué hace que una calle siga recordando los pasos de alguien mucho después de que dejó de recorrerla?

Saltillo
/
COMPARTIR

En la calle Juárez, antes del camposanto, los vecinos reconocían sus tacones aun acostados. Esperaba a que su madre enferma se durmiera para salir a ver al hombre con quien se encontraba a escondidas.

Una noche regresó y la halló muerta. Después dejaron de oírla. La mujer se encerró en su casa y fue consumiéndose de pena hasta que también la enterraron. Meses más tarde, los tacones volvieron a pasar frente a las ventanas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-y-sus-historias-de-miedo-fantasmas-brujas-y-leyendas-que-tambien-construyen-la-ciudad-ML23824945

Hubo quien abrió la puerta al reconocerlos. La calle estaba vacía, pero el sonido seguía hacia Bravo. Los que salían detrás nunca lograban alcanzarlo. Al darse la vuelta para regresar a casa, dejaban de oírlo. Bastaba volver a caminar en aquella dirección para escuchar otra vez los pasos.

¿En dónde se didce que ocurrió esta historia?
Calle Benito Juárez, cerca del cruce con Nicolás Bravo.

¿Tienes una historia de terror propia? Mándanos tu testimonio a través de las redes sociales de VANGUARDIA, envíanos un mensaje de voz o escríbenos por WhatsApp al 844 256 0929. También puedes contactarme en cgaytan@vanguardia.com.mx.

Cuéntanos qué pasó, exactamente en qué lugar ocurrió y, si tienes fotografías, videos, documentos o cualquier otra evidencia que ayude a reconstruir el relato, adelante. Estaremos publicando algunas de las historias en nuestro sitio web y en la edición impresa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Halloween
Leyendas
Personajes Saltillo
Localizaciones
Saltillo
Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Esta nueva tragedia escolar deja en evidencia problemas estructuras que influyen en la sociedad coahuilense.

Barbarie en secundaria de Torreón exige trabajo de todos
El fiscal Federico Fernández Montañez informó sobre los avances de la investigación por el ataque en la Secundaria General No. 13.

Gemelos de Torreón idolatraban a autores de atentados; ‘les caerá todo el peso de la ley’: Fiscal
La publicación atribuida a uno de los detenidos comenzó a circular tras el ataque ocurrido en la secundaria del ejido La Unión.

‘Ya me toca a mí’: circula video atribuido a presunto homicida de secundaria en Torreón
La agresión ocurrió en la Escuela Secundaria General número 13, en el ejido La Unión.

Solicitan sangre urgente para atender a maestro y alumno heridos en atentado en secundaria de Torreón
Vecinos acudieron a la Secundaria General Número 13 para encender veladoras en memoria de las víctimas.

Veladoras y plegarias por víctimas de ataque en Torreón; Diócesis expresó su solidaridad
El Código Fiscal de la Federación protege determinados recursos y bienes frente al embargo fiscal, entre ellos los salarios, las pensiones y parte de los ahorros destinados al retiro.

SAT: estos son los bienes que no puede embargar aunque tengas una deuda fiscal
Plan. El Festival Rodeo Saltillo todavía cuenta con entradas disponibles para disfrutar de sus conciertos, actividades de rodeo y propuestas gastronómicas.

¿Ya tienes el tuyo? Aún quedan boletos para el Festival Rodeo Saltillo
Fiesta. De un homenaje a José José al concierto de Edén Muñoz y una obra con talento saltillense, la ciudad ofrece opciones para disfrutar estos primeros días del mes

¿Qué hacer en Saltillo? teatro local, concierto de Edén Muñoz y música