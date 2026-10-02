La taconera: historias de terror y leyendas de Saltillo

En la calle Juárez, antes del camposanto, los vecinos reconocían sus tacones aun acostados. Esperaba a que su madre enferma se durmiera para salir a ver al hombre con quien se encontraba a escondidas. Una noche regresó y la halló muerta. Después dejaron de oírla. La mujer se encerró en su casa y fue consumiéndose de pena hasta que también la enterraron. Meses más tarde, los tacones volvieron a pasar frente a las ventanas.

Hubo quien abrió la puerta al reconocerlos. La calle estaba vacía, pero el sonido seguía hacia Bravo. Los que salían detrás nunca lograban alcanzarlo. Al darse la vuelta para regresar a casa, dejaban de oírlo. Bastaba volver a caminar en aquella dirección para escuchar otra vez los pasos. ¿En dónde se didce que ocurrió esta historia?

Calle Benito Juárez, cerca del cruce con Nicolás Bravo.