El deporte conquista la Saltillo 2000: niñas, niños y jóvenes se suman a clases gratuitas de futbol
La iniciativa municipal “Activa tu parque” impulsa la disciplina y el sano esparcimiento como herramientas para fortalecer el tejido social
Con el entusiasmo de decenas de niñas, niños y jóvenes, la plaza Saltillo 2000 se convirtió en un punto de encuentro para el deporte y la convivencia comunitaria. A través del programa Activa tu parque, el Gobierno Municipal imparte clases gratuitas de futbol, reforzando su compromiso de llevar la actividad física a colonias, barrios y ejidos de la ciudad.
“Desde el inicio de la administración refrendamos nuestro compromiso por llevar el deporte a las colonias, barrios y ejidos de Saltillo porque sabemos que el deporte inculca mucha disciplina que se traslada a la vida personal y por ende genera una mejor comunidad”, destacó el alcalde Javier Díaz González.
En la cancha de futbol del recién inaugurado Skate Park Saltillo 2000, alumnas y alumnos de entre 5 y 17 años aprenden no solo técnicas de juego, sino también valores como el trabajo en equipo, el respeto y la perseverancia. Las clases son impartidas por la promotora deportiva Verónica Yadira Ramírez Jáquez, los lunes, martes y viernes de 17:00 a 19:00 horas.
El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Édgar Omar Puentes Montes, adelantó que en septiembre se pondrá en marcha un club de skate en este sector, ampliando la oferta deportiva para la juventud.
Actualmente, el municipio cuenta con una red de promotores deportivos que imparten clases de futbol, basquetbol, voleibol, tenis de mesa, box, beisbol, acondicionamiento físico y zumba en plazas, parques y espacios públicos de toda la ciudad, como parte de la estrategia municipal para fomentar hábitos saludables y fortalecer la cohesión social.