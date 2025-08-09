El deporte conquista la Saltillo 2000: niñas, niños y jóvenes se suman a clases gratuitas de futbol

Saltillo
/ 9 agosto 2025
    El deporte conquista la Saltillo 2000: niñas, niños y jóvenes se suman a clases gratuitas de futbol
    Niñas, niños y jóvenes entrenan en la cancha del Skate Park Saltillo 2000 como parte del programa Activa tu parque. FOTO: CORTESÍA

La iniciativa municipal “Activa tu parque” impulsa la disciplina y el sano esparcimiento como herramientas para fortalecer el tejido social

Con el entusiasmo de decenas de niñas, niños y jóvenes, la plaza Saltillo 2000 se convirtió en un punto de encuentro para el deporte y la convivencia comunitaria. A través del programa Activa tu parque, el Gobierno Municipal imparte clases gratuitas de futbol, reforzando su compromiso de llevar la actividad física a colonias, barrios y ejidos de la ciudad.

“Desde el inicio de la administración refrendamos nuestro compromiso por llevar el deporte a las colonias, barrios y ejidos de Saltillo porque sabemos que el deporte inculca mucha disciplina que se traslada a la vida personal y por ende genera una mejor comunidad”, destacó el alcalde Javier Díaz González.

TE PUEDE INTERESAR: Flix tendrá ruta Saltillo-Monterrey a solo 89 pesos

En la cancha de futbol del recién inaugurado Skate Park Saltillo 2000, alumnas y alumnos de entre 5 y 17 años aprenden no solo técnicas de juego, sino también valores como el trabajo en equipo, el respeto y la perseverancia. Las clases son impartidas por la promotora deportiva Verónica Yadira Ramírez Jáquez, los lunes, martes y viernes de 17:00 a 19:00 horas.

$!Las clases gratuitas de futbol son impartidas por la promotora deportiva Verónica Yadira Ramírez Jáquez.
Las clases gratuitas de futbol son impartidas por la promotora deportiva Verónica Yadira Ramírez Jáquez. FOTO: CORTESÍA

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Édgar Omar Puentes Montes, adelantó que en septiembre se pondrá en marcha un club de skate en este sector, ampliando la oferta deportiva para la juventud.

$!Yadira Ramírez Jáquez es la encargada de motivar a niños y niñas para la práctica del deporte.
Yadira Ramírez Jáquez es la encargada de motivar a niños y niñas para la práctica del deporte. FOTO. CORTESÍA

Actualmente, el municipio cuenta con una red de promotores deportivos que imparten clases de futbol, basquetbol, voleibol, tenis de mesa, box, beisbol, acondicionamiento físico y zumba en plazas, parques y espacios públicos de toda la ciudad, como parte de la estrategia municipal para fomentar hábitos saludables y fortalecer la cohesión social.

Temas


Buenas Noticias
Deporte

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Salud afirma que no hay riesgo si el niño no recibe la vacuna en el primer año de su vida.

Sí hay desabasto de vacuna contra la tuberculosis; acepta la Secretaría de Salud de Coahuila
El antiguo Hospital del Niño albergará un nuevo centro integral para la atención de adicciones y salud mental.

Saltillo proyecta 7 obras por más de 183 millones de pesos para antes de que concluya 2025
Casas con características similares pueden costar más en Saltillo que en zonas exclusivas de Monterrey como Cumbres Elite Premier.

Más caras casas al norte de Saltillo que en Cumbres Monterrey
Entre enero y mayo de 2025, Saltillo registró un alto número de incendios en recicladoras, sumando cientos de incidentes que afectaron estas zonas.

¿Se acabaron los incendios en baldíos de Saltillo? Tras racha de enero-mayo, aún hay dos al día
true

Aranceles: Trump, la inflación y la economía global
El tren, desde sus orígenes, marcó el comienzo de la interconectividad de diversas comunidades a pesar de su lejanía.

El tren Saltillo-Nuevo Laredo podría impulsar a la industria minera regional
true

Falsas banderas
Antonio Cabello y Carlos Carranza, del TecNM-Saltillo, en la Hangzhou Dianzi University, China.

Estudiantes del TecNM-Saltillo llevan talento guinda y blanco hasta China