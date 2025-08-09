El deporte conquista la Saltillo 2000: niñas, niños y jóvenes se suman a clases gratuitas de futbol

Con el entusiasmo de decenas de niñas, niños y jóvenes, la plaza Saltillo 2000 se convirtió en un punto de encuentro para el deporte y la convivencia comunitaria. A través del programa Activa tu parque, el Gobierno Municipal imparte clases gratuitas de futbol, reforzando su compromiso de llevar la actividad física a colonias, barrios y ejidos de la ciudad.

“Desde el inicio de la administración refrendamos nuestro compromiso por llevar el deporte a las colonias, barrios y ejidos de Saltillo porque sabemos que el deporte inculca mucha disciplina que se traslada a la vida personal y por ende genera una mejor comunidad”, destacó el alcalde Javier Díaz González.

En la cancha de futbol del recién inaugurado Skate Park Saltillo 2000, alumnas y alumnos de entre 5 y 17 años aprenden no solo técnicas de juego, sino también valores como el trabajo en equipo, el respeto y la perseverancia. Las clases son impartidas por la promotora deportiva Verónica Yadira Ramírez Jáquez, los lunes, martes y viernes de 17:00 a 19:00 horas.