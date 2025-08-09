Flix tendrá ruta Saltillo-Monterrey a solo 89 pesos

La empresa de origen alemán Flix, conocida por su modelo de transporte de pasajeros basado en tecnología y precios competitivos, anunció que a partir del próximo 22 de agosto abrirá 2 nuevas rutas en Coahuila: Saltillo–Monterrey y Saltillo–Ciudad de México, con tarifas iniciales de 89 y 629 pesos, respectivamente.

La expansión ocurre apenas 3 meses después de que la compañía arribara a la entidad con su servicio de Torreón a Monterrey —lanzado en mayo con una tarifa promocional desde 30 pesos— y responde, según sus directivos, a la buena aceptación del mercado.

“La respuesta en Coahuila ha sido excelente y eso nos permite ampliar operaciones para conectar a Saltillo con el norte y el centro del País”, explicó Eduardo Vega, director de Relaciones Públicas de Flix en México.

En la capital coahuilense, los autobuses tendrán como punto de partida y llegada la plaza comercial Paseo Villalta, en la intersección de los bulevares Venustiano Carranza y Luis Donaldo Colosio. Desde este punto se podrá viajar directamente a Monterrey y a la Ciudad de México, además de abordar unidades procedentes de estas ciudades.

En Torreón, donde actualmente se ubica la base de operaciones estatal en bulevar Revolución 805 poniente, colonia Antigua Aceitera, las salidas a Monterrey se realizan todos los días a las 09:00, 16:00 y 19:00 horas. Aunque hoy son recorridos directos, se prevé que en el futuro incluyan escala en Saltillo y Ramos Arizpe.

Fundada en 2013 en Alemania, Flix opera en 44 países y combina innovación tecnológica con alianzas estratégicas. En México, la compañía se asocia con pequeñas y medianas empresas locales de autotransporte, utilizando su flota y activos para garantizar cobertura y calidad.

La compra de boletos está disponible en el sitio web www.flix.com.mx, en su aplicación móvil y próximamente en taquillas físicas como la que ya opera en Torreón y la que se abrirá en Saltillo.