El diablo en el Tex-Mex: historias de terror y leyendas de Saltillo

El diablo en el Tex-Mex: historias de terror y leyendas de Saltillo

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Carlos M.M.
por Carlos M.M.

¿Por qué tantas ciudades de México aseguran haber visto al diablo entrar a bailar, y qué cambió cuando la historia llegó a Saltillo?

Saltillo
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La muchacha seguía junto al toro mecánico del Tex-Mex de Saltillo, esperando que el hombre se cayera. Había prometido irse con él si aguantaba.

El encargado aumentó la velocidad y ella se apartó un poco para dejarle sitio a la caída. El cuerpo se sacudía, volvía a enderezarse, aguantaba. Una bota salió despedida. La muchacha vio la pezuña buscando apoyo y tardó unos segundos en retroceder.

Con ese hombre acababa de bailar un momento atrás. Todavía sentía su mano en la cintura cuando se apagaron las luces. El olor a azufre la acompañó hasta la salida. Alcanzó su carro y arrancó.

Más adelante le fallaron los frenos. Murió en el choque, después de haber pisado varias veces, hasta el fondo, un pedal que ya no ofrecía resistencia.

¿En dónde se didce que ocurrió esta historia?
Calle Privadas de Santiago, #135, colonia Rancho de Peña

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Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

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