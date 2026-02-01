El drama viral del Arqui Juve de Saltillo tras encajarse un clavo, atrajo hasta a Alfredo Adame

Lo que parecía un incidente más en una jornada de obra terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. El Arqui Juve, creador de contenido y fundador de Juve y Campa, sufrió un accidente laboral al encajarse un clavo mientras trabajaba, situación que detonó una advertencia tajante: quien vuelva a dejar tablas con clavos tiradas enfrentará un descuento de 200 pesos en la nómina.

El mensaje, grabado y difundido en redes sociales, encendió de inmediato el debate. Mientras algunos respaldaron la molestia del arquitecto por las malas prácticas en obra, otros cuestionaron que él mismo no portara botas de seguridad al momento del accidente, ante lo que él respondió a uno de quienes comentó sobre las botas: “Traspasó las botas, baboso”.

Lejos de dejar pasar las críticas, el Arqui Juve respondió sin rodeos y fiel a su estilo directo. Las respuestas subieron de tono, los comentarios se multiplicaron y la conversación se desbordó al punto de atraer a figuras inesperadas, entre ellas Alfredo Adame, quien no perdió la oportunidad de sumarse a la polémica con su particular opinión, pues le recomendó unas botas estilo gótico, de plataforma altísima.