El drama viral del Arqui Juve de Saltillo tras encajarse un clavo, atrajo hasta a Alfredo Adame
Un accidente en plena obra puso al Arqui Juve en el centro de la conversación digital: entre clavos, reclamos, respuestas sin filtro y hasta la irrupción de Alfredo Adame
Lo que parecía un incidente más en una jornada de obra terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. El Arqui Juve, creador de contenido y fundador de Juve y Campa, sufrió un accidente laboral al encajarse un clavo mientras trabajaba, situación que detonó una advertencia tajante: quien vuelva a dejar tablas con clavos tiradas enfrentará un descuento de 200 pesos en la nómina.
El mensaje, grabado y difundido en redes sociales, encendió de inmediato el debate. Mientras algunos respaldaron la molestia del arquitecto por las malas prácticas en obra, otros cuestionaron que él mismo no portara botas de seguridad al momento del accidente, ante lo que él respondió a uno de quienes comentó sobre las botas: “Traspasó las botas, baboso”.
Lejos de dejar pasar las críticas, el Arqui Juve respondió sin rodeos y fiel a su estilo directo. Las respuestas subieron de tono, los comentarios se multiplicaron y la conversación se desbordó al punto de atraer a figuras inesperadas, entre ellas Alfredo Adame, quien no perdió la oportunidad de sumarse a la polémica con su particular opinión, pues le recomendó unas botas estilo gótico, de plataforma altísima.
Detrás del episodio viral está Diego de León, arquitecto originario de Saltillo, Coahuila, quien se ha consolidado como una de las voces más influyentes del sector de la construcción en redes sociales en México y Latinoamérica, con presencia constante en TikTok, Facebook y YouTube.
Su popularidad no es casual. A diferencia de los canales tradicionales de arquitectura, el Arqui Juve apuesta por la transparencia total: habla abiertamente de costos reales, salarios de albañiles, precios de materiales y errores comunes que pueden llevar a fraudes o malas decisiones durante una obra.
A través de recorridos de obra y explicaciones sencillas, muestra el proceso constructivo desde la cimentación hasta los acabados, siempre explicando el porqué de cada decisión técnica. Esta combinación de pedagogía, honestidad y lenguaje coloquial —muy norteño— le ha permitido conectar con una audiencia amplia y diversa.
“No se trata de construir una casa, se trata de construir un patrimonio”, repite con frecuencia en sus videos, una frase que resume la filosofía que lo ha llevado a convertirse en referente digital... incluso cuando un clavo lo pone en el ojo del huracán.