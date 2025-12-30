El fervor que dejó el Jubileo 2025 no debe diluirse en el activismo: Obispo de Saltillo

En el sexto día de la Octava de Navidad y tras el cierre del Jubileo 2025 “Peregrinos de la Esperanza”, el obispo de Saltillo, Hilario González García, consideró que “el éxito de un Jubileo no se mide por la estadística de peregrinos”.

El resultado de esta celebración está determinado “por la renovación de las estructuras eclesiales y el compromiso con los marginados”, precisó el prelado a través de un videomensaje dirigido a la feligresía.

Además, aclaró que “el desafío post-jubilar radica en evitar que el fervor se diluya en el activismo, transformando la experiencia del kairos (tiempo de Dios) en una cultura de la misericordia permanente”.

Por otra parte, el cierre de un año jubilar no representa un punto final, sino un “envío” misionero. La clausura de la Puerta Santa simboliza que la gracia y la indulgencia recibidas deben ahora encarnarse en la historia”.

Concluir el Jubileo exige transitar hacia la cotidianidad con una mirada renovada, donde la caridad sea el fruto visible de la reconciliación celebrada, afirmó.

Si bien el rito concluye, el “misterio de la misericordia divina” permanece como una tarea abierta... Desde una perspectiva pastoral, el análisis debe centrarse en la metanoia (conversión) comunitaria, refirió el mitrado.

A dos días de que concluya la Octava de Navidad, inspirado en la narración bíblica de Lucas 2:36-40, relativa a la profetisa Ana, personaje cuyo testimonio “resuena profundamente en la pastoral de los adultos mayores”.

“En nuestro contexto, esto es un llamado a purificar nuestra religiosidad popular del consumismo y la arrogancia del dinero, recordándonos que solo el que hace la voluntad de Dios permanece”.

Este periodo derivado de la celebración de Navidad plantea un reto pastoral: “transformar el hogar en un espacio de crecimiento espiritual frente a las pasiones efímeras del mundo”.

González García invitó a celebrar las misas de Año Nuevo programadas en la Catedral, y así “poner este 2026 en manos de Dios, agradeciendo lo vivido y confiando lo que viene”.