El niño de Puente Moreno

Durante el mes de octubre, VANGUARDIA estará compartiendo historias de terror ligadas a lugares reales de Saltillo. Queremos recuperar relatos, ubicar dónde ocurrieron y construir un mapa del miedo en la ciudad. Exploraremos cómo el miedo, lo sobrenatural y la memoria popular también forman parte de nuestra identidad.

Queremos conocer aquellas historias que tienes por contar. Cuéntanos qué pasó, dónde ocurrió y, si tienes fotografías, videos o documentos, compártelo.

Puedes escribirnos por las redes sociales de VANGUARDIA, mandar mensaje o audio por WhatsApp al 844 256 0929, o escribir a cgaytan@vanguardia.com.mx.