El niño de Puente Moreno

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Saltillo
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    El niño de Puente Moreno
    Una aparición mantiene viva una de las leyendas más inquietantes: la de un niño que espera el regreso de su madre. generada con ia

Durante el mes de octubre, VANGUARDIA estará compartiendo historias de terror ligadas a lugares reales de Saltillo. Queremos recuperar relatos, ubicar dónde ocurrieron y construir un mapa del miedo en la ciudad. Exploraremos cómo el miedo, lo sobrenatural y la memoria popular también forman parte de nuestra identidad.

Queremos conocer aquellas historias que tienes por contar. Cuéntanos qué pasó, dónde ocurrió y, si tienes fotografías, videos o documentos, compártelo.

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En las inmediaciones de las vías de Puente Moreno, un vigilante encontró a un niño que lloraba junto al camino. Le preguntó dónde estaban sus padres. El pequeño dijo que su madre había viajado en tren y que volvería por él. El hombre le ofreció llevarlo a la estación; el niño aceptó y caminó a su lado unos pasos. Cuando el vigilante volteó para apartar una rama del camino, dejó de escucharlo. Miró hacia atrás y ya no estaba. Después recordó el Trenazo de Saltillo, ocurrido en 1972, y a los peregrinos que murieron en aquel viaje. Desde entonces, la historia del niño que espera a su madre acompaña la memoria de las vías.

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