POLITICÓN: Con coordinación, la promoción turística rinde más

Por eso resulta extraña la postura de algunos morenistas locales y de voces nacionales que mantienen el rechazo. Mientras el Gobierno federal promueve Coahuila, ellos expresan en público y, nos cuentan, sobre todo en privado, su descontento. La línea partidista parece pesar más que los beneficios turísticos y la coordinación institucional. Molestarse porque ambos gobiernos trabajan juntos -sin observar colores partidistas- cuesta entenderlo. Por llevarle la contra a Manolo Jiménez, terminan pareciendo contrarios a que le vaya bien a Coahuila.

Fue positiva la visita de Josefina Rodríguez Zamora a Coahuila. La secretaria de Turismo federal acompañó a Manolo Jiménez desde el arranque del Rodeo Saltillo y participó en el enlace con la mañanera de Claudia Sheinbaum. También recorrió viñedos y el centro de Saltillo, conoció nuestra gastronomía y probó nuestros vinos. Merece reconocimiento el trabajo de Cristina Amezcua, secretaria de Turismo estatal, para aprovechar la visita y mostrar la oferta de Coahuila. La agenda dejó una buena impresión y mostró coordinación entre el Estado y la Federación. Cuando ambos gobiernos encuentran cómo sumar, la promoción rinde más.

III. ARANCEL CERO

Marcelo Ebrard tiene una medida que interesa a Coahuila: desde el 14 de octubre quedó suspendido por cinco años el arancel de 10 por ciento para determinadas autopartes importadas destinadas al ensamble de automóviles. La intención es reducir costos y atraer producción en un momento complicado para la industria. Para un Estado con armadoras y una cadena de proveedores, cualquier alivio merece atención. El beneficio tiene requisitos y no abarca todas las piezas ni todas las empresas, pero para la industria de Coahuila es una buena noticia en medio de la presión por la incertidumbre de la revisión del T-MEC.

IV. LOS ELEGIDOS

La Secretaría de Economía precisó ayer que el beneficio se limitará a fabricantes de automóviles con plantas en México que cumplan los requisitos. La pregunta para Coahuila incluye a sus proveedores: cómo conseguir que el alivio para las armadoras genere más pedidos locales. Importar piezas baratas reduce costos, pero la apuesta debe incluir fabricarlas aquí. Ebrard tendrá que cuidar ambos lados de la cadena. Ser buenos ensamblando ayuda; producir lo que lleva el automóvil genera más trabajos en casa.

V. TRAMPAS

Los municipios del país tienen su mayor ingreso propio en el impuesto predial y por ello el contar con una plataforma tecnológica que mantenga al día la base de contribuyentes y los datos de sus propiedades resulta vital. Municipios como Saltillo o Torreón llevan décadas invirtiendo en la modernización catastral, pero no todos pueden decir lo mismo. En este contexto, la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral parece una buena medida... pero solamente lo parece, porque en los hechos puede convertirse en una trampa por las facultades que le da la SEDATU de Edna Elena Vega Rangel.

VI. CON FACTURA

El truco, dicen los conocedores, está en la parte de la Ley que establece la necesidad de establecer “convenios de coordinación” que le permita a los municipios acceder a la plataforma tecnológica que se montará a nivel central. Y eso, puede apostarse desde ahora, no va a ser gratis, sino que tendrá un costo para las arcas de los municipios. Será cuestión de tiempo para que comiencen a aparecer los efectos indeseables de una norma que, como cualquier centralización, se diseña para el control del Gobierno Federal.

VII. SIGUE LA RACHA

A Manolo Jiménez le sigue yendo bien con la agenda alrededor del Rodeo Saltillo. La Convención Nacional Ganadera reunió a más de mil 500 productores y cerró ayer en Arteaga con la presencia del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez. También hubo reconocimiento a la trayectoria: Enrique Martínez y Martínez, exgobernador y exsecretario de Agricultura, fue distinguido por sus aportaciones al sector. La semana combinó promoción, relaciones políticas y negocios, con visitantes que encontraron más de una razón para venir. La convención añadió una agenda productiva y el reconocimiento nacional para un coahuilense.

VIII. CAMPO Y NEGOCIO

Y entre sombreros y botas también hubo asuntos de fondo. El Ejecutivo estatal aprovechó la reunión para hablar de la reapertura de las exportaciones de ganado y señaló que los cruces de Acuña y Piedras Negras están preparados para retomarlas. Homero García de la Llata, dirigente nacional ganadero, expuso las dificultades del sector por las restricciones sanitarias. Coahuila fue sede para reunir a productores y autoridades alrededor de una preocupación compartida.