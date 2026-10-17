Saltillo: Se triplican casas en riesgo de derrumbe en el Centro Histórico

Saltillo: Se triplican casas en riesgo de derrumbe en el Centro Histórico

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Alonso Flores Ramírez
por Alonso Flores Ramírez

Este año fueron notificadas 81 viviendas con daños estructurales; en 2024 fueron 28

Saltillo
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La cifra de inmuebles del Centro Histórico de Saltillo que están en riesgo de derrumbe por daños estructurales incrementó casi al triple en los últimos dos años.

De acuerdo con la Dirección de Protección Civil de Saltillo, en lo que va de 2026 se han realizado 7 mil 199 revisiones de inmuebles que pertenecen al perímetro de la zona centro de la ciudad.

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Tras la evaluación, la dependencia municipal notificó a 81 inmuebles en los que se detectaron daños estructurales que ponen en riesgo a sus habitantes y a personas que transitan en sus alrededores, pues existe riesgo de derrumbe.

En septiembre de 2024, el entonces director de Protección Civil de Saltillo, Alberto Neira, informó que había 28 casas en esa situación, por lo que en dos años la cifra se disparó 189 por ciento, es decir, casi el triple.

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En ese sentido, la autoridad municipal ha detectado que hay viviendas con posibles riesgos de derrumbe por daños estructurales que están abandonadas. En algunos casos, pertenecen a familias que ya no están en la ciudad.

Sostienen que el deterioro de las casas se da por abandono de las mismas, la falta de mantenimiento y condiciones climáticas como el viento y la lluvia.

Debido a las frecuentes lluvias que se han presentado en las últimas semanas en Saltillo, el Ayuntamiento exhortó a la población a prevenir riesgos en sus viviendas. Llamaron a informar a las autoridades si se presentan indicios de riesgo, como reblandecimiento de techos o paredes.

El 7 de octubre pasado, el Ayuntamiento de Saltillo informó que fueron demolidas dos construcciones edificadas sobre cauces de arroyos de la ciudad.

Derrumbaron un muro construido sobre el cauce del arroyo Cortijo, en la colonia Lomas de Santa Cruz, así como otra construcción en el arroyo San Lorenzo, que divide las colonias Colinas de San Lorenzo y Lomas del Refugio.

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“Nuestro alcalde Javier Díaz instruyó fortalecer la inspección y el ordenamiento urbano para evitar que la expansión de la ciudad sea de manera desordenada y, especialmente, impedir que particulares ocupen cauces de arroyos, zonas federales o áreas consideradas de riesgo”, declaró Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano, tras esos operativos.

En el caso de las viviendas de la zona centro de la ciudad, las autoridades no están facultadas para actuar en viviendas que no están habitadas, a menos de que se detecte un riesgo latente de derrumbe.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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