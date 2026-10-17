$!Saltillo: Se triplican casas en riesgo de derrumbe en el Centro Histórico

La cifra de inmuebles del Centro Histórico de Saltillo que están en riesgo de derrumbe por daños estructurales incrementó casi al triple en los últimos dos años. De acuerdo con la Dirección de Protección Civil de Saltillo, en lo que va de 2026 se han realizado 7 mil 199 revisiones de inmuebles que pertenecen al perímetro de la zona centro de la ciudad.

Tras la evaluación, la dependencia municipal notificó a 81 inmuebles en los que se detectaron daños estructurales que ponen en riesgo a sus habitantes y a personas que transitan en sus alrededores, pues existe riesgo de derrumbe. En septiembre de 2024, el entonces director de Protección Civil de Saltillo, Alberto Neira, informó que había 28 casas en esa situación, por lo que en dos años la cifra se disparó 189 por ciento, es decir, casi el triple.

En ese sentido, la autoridad municipal ha detectado que hay viviendas con posibles riesgos de derrumbe por daños estructurales que están abandonadas. En algunos casos, pertenecen a familias que ya no están en la ciudad. Sostienen que el deterioro de las casas se da por abandono de las mismas, la falta de mantenimiento y condiciones climáticas como el viento y la lluvia. Debido a las frecuentes lluvias que se han presentado en las últimas semanas en Saltillo, el Ayuntamiento exhortó a la población a prevenir riesgos en sus viviendas. Llamaron a informar a las autoridades si se presentan indicios de riesgo, como reblandecimiento de techos o paredes. El 7 de octubre pasado, el Ayuntamiento de Saltillo informó que fueron demolidas dos construcciones edificadas sobre cauces de arroyos de la ciudad. Derrumbaron un muro construido sobre el cauce del arroyo Cortijo, en la colonia Lomas de Santa Cruz, así como otra construcción en el arroyo San Lorenzo, que divide las colonias Colinas de San Lorenzo y Lomas del Refugio.