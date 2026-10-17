Alborota Adela Micha sucesión interina a gobernador en Coahuila

Personajes y grupos políticos del Revolucionario Institucional se mostraron interesados en la identidad del posible gobernador interino, pues Manolo deberá retirarse del cargo en el 2029.

Apenas destapó la periodista Adela Micha al gobernador Manolo Jiménez para candidato a la Presidencia de la República, en el PRI estatal se alborotó el gallinero.

Nombres y más nombres aparecieron en el imaginario de la clase política coahuilteca y, entre los principales, citaron a Miguel Riquelme Solís, a Javier Díaz y también a Carlos Villarreal.

Llama la atención que el primero es alcalde de Torreón, el segundo gobierna Saltillo y el tercero es presidente municipal de Monclova.

Ningún integrante del gabinete estatal fue citado por los analistas de café entre los tres posibles sustitutos de Jiménez Salinas, en caso de que el gobernador vaya por la silla presidencial.

GobernArte publicó en julio pasado una encuesta de los principales presidenciables del PRI y en ésta apareció “Alito” Moreno en primer lugar, con 20.5 por ciento de preferencia popular.

El segundo sitio fue para el gobernador Manolo Jiménez, con un 19.1 por ciento; Beatriz Paredes obtuvo el tercer lugar, con un 14.6; y Rubén Moreira el quinto sitio, con un lejano 7.4 por ciento.

De regreso a Coahuila, el jefe de gabinete, Blas Flores, apareció también en la lista de posibles sustitutos de Manolo Jiménez en Palacio Rosa, aunque tiene origen tamaulipeco.

¿Usted a quién prefiere?

EXCELENTE ANFITRIÓN

El secretario de Desarrollo Rural, Chuma Montemayor, se lució con la organización y operación de la Convención Nacional Ganadera.

La anfitrionía de Chuma, efectiva y sin aspavientos, produjo en los más de mil asistentes un buen ambiente, que dejó a Coahuila como un estado amigable y generoso.

El funcionario estatal atendió personalmente en la sede de Arteaga a los ganaderos visitantes e incluso ayudó a resolver temas de carnet y de registro a algunos representantes.

Chuma enfoca ahora la atención a la próxima apertura de la frontera coahuilense a la exportación de ganado a Estados Unidos.

AGUAS CON EL AGUA

Bien lo dijo alguna vez mi amigo Jorge Luis Morán, de que en Torreón no conocen la lluvia y que cuando ésta cae, no saben cómo reaccionar.

Y es que en la perla lagunera poco llueve, pero estos últimos días los chubascos han desquiciado a la ciudad.

Según reportes, sectores del norte de esta población se han visto afectados por la acumulación de agua, principalmente en el bulevar Torreón-San Pedro y en la colonia Carlos Salinas de Gortari.

De continuar las lluvias, seguro que el caos vial se intensificará y los accidentes automovilísticos estarán a la orden del día.

Por lo pronto, los laguneros deben de comenzar a acostumbrarse al agua de lluvia, porque de la potable seguramente no habrá...

Por cierto, el programa de consultorios móviles del senador morenista Luis Fernando Salazar fue uno de los afectados por las intensas lluvias.

El popular representante popular posteó en redes sociales que, por cuestiones climatológicas, se suspendió el programa Bienestar a la Vista, mismo que reiniciará la semana próxima.

¡CIERREN LAS PUERTAS!

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ordenó el cierre de la frontera Arizona–Sonora al paso de ganado mexicano, ante la aparición de fiebre aftosa en varios ejemplares.

Ganaderos sonorenses reconocieron la aparición de aftas en un lote de ganado que apenas cruzaba la frontera para ingresar a Arizona.

La fiebre aftosa es una enfermedad sumamente contagiosa que afecta a los animales de pezuña hendida y que no se transmite a seres humanos.

De momento, la estación cuarentenaria de Sonora permanecerá cerrada hasta nuevo aviso...