China toma medidas para frenar exportaciones tecnológicas, incluida la IA, por seguridad nacional

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    China toma medidas para frenar exportaciones tecnológicas, incluida la IA, por seguridad nacional
    Aendedores de robots con AI esperan la llegada de clientes en la 137ma Feria de Cantón en Guangzhou, en la provincia de Guangdong en el sur de China, el 16 de abril de 2025. AP/Ng Han Guan

La propuesta se presentó mientras China y Estados Unidos lograban avances en diálogos sobre la seguridad y la gobernanza de la IA

HONG KONG- China informó el viernes que planea restringir o prohibir las exportaciones de 40 tecnologías que incluyen la inteligencia artificial, los chips y la energía solar, a medida que se intensifica su carrera tecnológica con países como Estados Unidos.

El Ministerio de Comercio y el Ministerio de Ciencia y Tecnología publicaron conjuntamente un borrador con las actualizaciones propuestas para el catálogo de tecnologías sujetas a prohibiciones o restricciones de exportación en China.

Un portavoz del Ministerio de Comercio señaló en un comunicado que la medida era “necesaria” y mencionó la seguridad nacional como una de las razones.

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La propuesta se presentó mientras China y Estados Unidos lograban avances en diálogos sobre la seguridad y la gobernanza de la IA, así como en la creación de un mecanismo de notificación entre las dos superpotencias para incidentes de IA que podrían amenazar la seguridad nacional.

Según los ministerios chinos, la lista publicada el viernes incluye 23 tecnologías de IA, desde modelos avanzados de gran tamaño hasta agentes.

En los últimos años, las restricciones encabezadas por Estados Unidos han frenado la exportación de algunas tecnologías avanzadas a China, y se ha impedido que el país tenga acceso a los chips de IA más sofisticados del mundo y a las máquinas avanzadas de fabricación de chips que los producen.

La propuesta china prohibiría las exportaciones de tecnologías centrales de grandes modelos de IA entrenados con datos nacionales sensibles, junto con agentes de IA diseñados para usarse en entornos altamente delicados como la defensa nacional y la infraestructura crítica de información.

$!Unos visitantes pasan en la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China, en Pekín, el lunes 22 de junio de 2026.
Unos visitantes pasan en la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China, en Pekín, el lunes 22 de junio de 2026. AP/Ng Han Guan

“El gobierno chino implementa estas medidas necesarias con el objetivo de reforzar los resultados de seguridad, prevenir el uso indebido y el abuso, y garantizar que la IA permanezca bajo control humano”, se lee en el comunicado del Ministerio de Comercio.

Mientras tanto, podrían restringirse las exportaciones de modelos de IA con recuentos de parámetros de 2 billones o más, o con determinadas capacidades líderes a nivel mundial. El recuento de parámetros de un modelo de IA es una métrica clave que refleja su capacidad de aprendizaje.

Modelos chinos de IA, como Kimi K3 de Moonshot y Qwen 3.8-Max de Alibaba, figuran entre los que superan los 2 billones de parámetros, pero en la propuesta del viernes no se mencionan modelos específicos.

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Varias tecnologías de diseño de chips, entre ellas, las de algunos chips de procesamiento de IA y chips de memoria, también se incluyen en las restricciones de exportación propuestas.

También se incorporan 12 tecnologías relacionadas con la energía solar, entre ellas las vinculadas a la fabricación de polisilicio, una materia prima esencial para la cadena de suministro solar, así como cinco tecnologías de biomedicina, incluidas las relacionadas con la terapia celular y génica.

La medida “puede verse como una respuesta al hecho de que los países occidentales impongan requisitos de soberanía sobre la IA, la robótica, las telecomunicaciones y otras tecnologías clave”, afirmó Lian Jye Su, analista principal del grupo de investigación y asesoría tecnológica Omdia. A su juicio, el objetivo sería regular mejor el acceso a las tecnologías chinas.

En junio, el Departamento de Comercio de Estados Unidos pidió a Anthropic que prohibiera a ciudadanos extranjeros utilizar algunos de sus modelos de IA más potentes, Fable 5 y Mythos 5, mencionando preocupaciones de seguridad nacional. Posteriormente se levantaron las restricciones.

La IA es cada vez más estratégica para China y para Estados Unidos, añadió Gary Ng, economista sénior del banco francés Natixis. “El mundo se fragmenta cada vez más en comercio e inversión, pero también en el acceso a las tecnologías”, afirmó.

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