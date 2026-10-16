Mundial Femenil Sub-17 2026: México busca revancha ante España y sueña con el título

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    Mundial Femenil Sub-17 2026: México busca revancha ante España y sueña con el título
    México llega al Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos 2026 con la ilusión de superar el tercer lugar conseguido en la edición anterior. FOTO: X/SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL

El Tri de Miguel Gamero debuta el 19 de octubre en Marruecos, después de una eliminatoria perfecta y con la misión de volver a pelear por los primeros lugares

El Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos 2026 levanta el telón este sábado y la Selección Mexicana llega con una misión ambiciosa: demostrar que el tercer lugar conquistado en 2025 no fue casualidad.

El equipo dirigido por Miguel Gamero tendrá su primera prueba el lunes 19 frente a España, una de las potencias de la categoría en el mundo.

La décima edición reunirá a 24 selecciones en Rabat hasta el 7 de noviembre. La jornada inaugural incluirá Alemania contra Argentina, Corea del Norte frente a Puerto Rico y Marruecos ante Nueva Zelanda. La vigente campeona es Corea del Norte, por lo que la pelea por la corona tendrá un nivel de exigencia elevado.

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México quedó en el Grupo F, junto a España, Chile y Australia, un sector que exigirá máxima concentración desde el primer encuentro. Los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a Octavos de Final.

El choque inaugural del Tri tendrá un ingrediente especial: España fue el verdugo mexicano en la final de Uruguay 2018, cuando las europeas se llevaron el título.

Ahora, las ibéricas, campeonas también en 2022, vuelven a cruzarse con México en un escenario mundialista y representan un examen inmediato para las aspiraciones nacionales.

La confianza tricolor nace de su clasificación perfecta en Concacaf. México ganó sus tres partidos, marcó 17 goles y recibió solamente uno: goleó 9-0 a Jamaica, superó 6-1 a Panamá y cerró con un 2-0 sobre Costa Rica. Citlalli Reyes y Mia Urbano figuraron entre las protagonistas de aquella ofensiva.

Gamero contará con 21 futbolistas. Entre los nombres a seguir aparecen Reyes, la atacante Nicole Jiménez, vinculada al Olympique de Marsella, y cuatro representantes de Chivas: Bethzabeth Barrón, Ixchel Uscanga, Natalia Pérez y Mia Urbano.

La mezcla de talento de Liga MX Femenil y futbolistas que militan en el extranjero alimenta las expectativas.

La preparación dejó señales contrastantes: México venció 6-0 al Eintracht Frankfurt Sub-20, pero cayó 3-0 frente a Alemania Sub-17 en su último amistoso.

La respuesta ante rivales de élite será clave si pretende repetir el podio de 2025 y acercarse al título que se le escapó en 2018.

Calendario del Tri Femenil Sub-17 y hora y transmisión del debut ante España

Después de España, la Selección Mexicana enfrentará a Chile el jueves 22 de octubre y cerrará la primera ronda ante Australia el domingo 25.

El debut ante las españolas está anunciado para las 9 de la mañana, con transmisión por TUDN y ViX. Marruecos abre la fiesta; el Tri quiere convertirse en protagonista.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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