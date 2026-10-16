Mundial Femenil Sub-17 2026: México busca revancha ante España y sueña con el título

El Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos 2026 levanta el telón este sábado y la Selección Mexicana llega con una misión ambiciosa: demostrar que el tercer lugar conquistado en 2025 no fue casualidad. El equipo dirigido por Miguel Gamero tendrá su primera prueba el lunes 19 frente a España, una de las potencias de la categoría en el mundo. La décima edición reunirá a 24 selecciones en Rabat hasta el 7 de noviembre. La jornada inaugural incluirá Alemania contra Argentina, Corea del Norte frente a Puerto Rico y Marruecos ante Nueva Zelanda. La vigente campeona es Corea del Norte, por lo que la pelea por la corona tendrá un nivel de exigencia elevado.

México quedó en el Grupo F, junto a España, Chile y Australia, un sector que exigirá máxima concentración desde el primer encuentro. Los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzarán a Octavos de Final. El choque inaugural del Tri tendrá un ingrediente especial: España fue el verdugo mexicano en la final de Uruguay 2018, cuando las europeas se llevaron el título.

Ahora, las ibéricas, campeonas también en 2022, vuelven a cruzarse con México en un escenario mundialista y representan un examen inmediato para las aspiraciones nacionales. La confianza tricolor nace de su clasificación perfecta en Concacaf. México ganó sus tres partidos, marcó 17 goles y recibió solamente uno: goleó 9-0 a Jamaica, superó 6-1 a Panamá y cerró con un 2-0 sobre Costa Rica. Citlalli Reyes y Mia Urbano figuraron entre las protagonistas de aquella ofensiva. Gamero contará con 21 futbolistas. Entre los nombres a seguir aparecen Reyes, la atacante Nicole Jiménez, vinculada al Olympique de Marsella, y cuatro representantes de Chivas: Bethzabeth Barrón, Ixchel Uscanga, Natalia Pérez y Mia Urbano. La mezcla de talento de Liga MX Femenil y futbolistas que militan en el extranjero alimenta las expectativas. La preparación dejó señales contrastantes: México venció 6-0 al Eintracht Frankfurt Sub-20, pero cayó 3-0 frente a Alemania Sub-17 en su último amistoso.

La respuesta ante rivales de élite será clave si pretende repetir el podio de 2025 y acercarse al título que se le escapó en 2018. Calendario del Tri Femenil Sub-17 y hora y transmisión del debut ante España Después de España, la Selección Mexicana enfrentará a Chile el jueves 22 de octubre y cerrará la primera ronda ante Australia el domingo 25. El debut ante las españolas está anunciado para las 9 de la mañana, con transmisión por TUDN y ViX. Marruecos abre la fiesta; el Tri quiere convertirse en protagonista.