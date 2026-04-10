El Ocaso de los Guachichiles: Resistencia, Profecía y Extinción

La antropóloga e historiadora Ruth Behar, de la Universidad de Michigan, rescató uno de esos registros. En su artículo “Las visiones de una bruja guachichil en 1599: una ventana a la subyugación de los cazadores-recolectores de México”, publicado en la revista Ethnohistory en la primavera de 1987, Behar analiza las actas del juicio de una anciana guachichil (60 años) celebrado el 19 de julio de 1599 en San Luis Potosí. Gracias a la minuciosa lectura que Behar hace de las actas originales, hoy podemos reconstruir este episodio con la riqueza de detalle que merece. Lo que esa mujer dijo ante sus jueces no fue solo una confesión; fue, con una claridad perturbadora, la profecía del fin de su propio pueblo. Un Pueblo Forjado en la Resistencia Los guachichiles eran uno de los grupos más numerosos y temidos del vasto territorio que los españoles denominaban la Gran Chichimeca. Con diversas tribus llamadas parcialidades, la región donde se desplazaban abarcaba los actuales estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas y el sureste de Coahuila. Su principal bastión era el Tunal Grande, situado en la región del actual municipio de Pinos, en el sureste de Zacatecas, un territorio que funcionó durante décadas como refugio. El nombre guachichil, en náhuatl, significa cabeza roja o gorrión de cabeza roja, por su costumbre de pintarse la cabellera y el cuerpo de rojo y usar bonetes puntiagudos de cuero colorado, además de elaborados tocados de plumas rojas. Una apariencia que las crónicas coloniales describían como intimidante y que, según algunos relatos, asustaba hasta a las mulas de carga. Más allá de lo visual, lo que verdaderamente los distinguía era su capacidad de organización y su ferocidad en el combate: formaban alianzas con los zacatecos y otros grupos para atacar las caravanas que transitaban la ruta de la plata entre la Ciudad de México y Zacatecas, destruyendo asentamientos, saqueando puestos de abastecimiento e incendiando lo que se les pusiera enfrente. Durante casi medio siglo, entre 1548 y 1590, sostuvieron lo que la historiografía conoce como la Guerra Chichimeca, uno de los conflictos más prolongados y costosos que enfrentó la Corona española en el territorio de la Nueva España. A diferencia de las grandes civilizaciones sedentarias del centro y sur de México, los guachichiles no ofrecieron una resistencia que pudiera quebrarse con la caída de una capital o la captura de un gobernante. Su poder era la movilidad profundamente arraigada a su modo de vida nómada. La Guerra y la Paz que los Destruyó En 1546 se descubrió plata en Zacatecas. De repente, el norte pasó de ser un lugar desdeñado a una zona de enorme importancia estratégica. Los españoles necesitaban libre el camino de más de quinientos kilómetros entre la Ciudad de México y las minas. Los guachichiles se los dificultaron durante casi medio siglo: atacaron caravanas, destruyeron asentamientos y saquearon puestos de abastecimiento. Fue uno de los conflictos más prolongados y costosos que enfrentó la Corona, más caro y largo que la propia conquista de Tenochtitlan, que no llevó más de tres años.

En 1589, los españoles cambiaron de estrategia. Implementaron la llamada “paz por compra”: entregarles periódicamente alimentos, ropa y herramientas a cambio de que se sedentarizaran. Funcionó. Al volverse dependientes de esos suministros, los guachichiles dejaron de moverse. Sus hijos crecieron en pueblos, bajo la doctrina cristiana, aprendiendo a ser otra cosa. En una generación, lo que habían sido dejó de transmitirse. Según el historiador J. de Jesús Dávila Aguirre, en su Crónica del Saltillo Antiguo de 1974, fue el general don Rodrigo de Río Loza quien impulsó el acuerdo ese mismo año. El principal mediador fue el capitán Miguel Caldera, hijo de español y madre chichimeca, que dominaba perfectamente la lengua guachichil. Eso hizo que el tratado fuera aceptado con relativa facilidad: confiaban en él por ser de su propia sangre y raza. El tratado de “paz” continuó hasta 1674, cuando Francisco de Barbarigo, Teniente de Capitán y Protector de la Frontera del Saltillo, informó: “En esta frontera no se hallan más de cinco indios, chicos y grandes, de la nación guachichil, pues han muerto la mayor parte de ellos a causa de las enfermedades que han tenido, principalmente de las viruelas.” Lo que no dijo fue quién trajo esas pestes. Voz de la Anciana sin Nombre No tenía nombre. O al menos, no uno que los escribanos quisieran recordar. El 19 de julio de 1599, una mujer guachichil de edad avanzada irrumpió en las iglesias de los barrios de Tlaxcala y Santiago en San Luis Potosí. Destrozó cruces e imágenes religiosas e incitó a los presentes a rebelarse. Para los españoles, el acto era una amenaza directa; para los indígenas que la observaban, era la manifestación de poder de alguien muy valiente y temeraria. El juicio se resolvió en un solo día, pero los testimonios recabados revelan, como señala Behar, un universo simbólico de extraordinaria riqueza en el que la mujer mezclaba con maestría elementos de la cosmología chichimeca con conceptos tomados del propio catolicismo que pretendía combatir. Este sincretismo no era casual ni superficial; tampoco estaba confundida. Sueño de Libertad, no Alucinación La anciana relató haber visto a dos figuras en forma de venado: una montaba un caballo y la otra lo llevaba de las riendas. La imagen era una inversión deliberada del orden colonial. El caballo era el símbolo por excelencia del poder español, reservado exclusivamente para los conquistadores. El venado, en cambio, era la presa tradicional de los chichimecas, pero también su allegado totémico y figura protectora. Ver al venado dominar al caballo significaba que los “cazados” se convertirían en cazadores, que el mundo colonial se voltearía y que una nueva era comenzaría para los suyos. También habló de su hija muerta, enterrada bajo el altar de la iglesia de Tlaxcala, cuyo espíritu parecía estar atrapado bajo el orden cristiano. Prometió a su pueblo un lugar llamado La Laguna: un territorio de indios resucitados donde los viejos volverían a ser jóvenes, los enfermos sanarían y todos alcanzarían la inmortalidad. La condición para llegar era matar a los españoles. La anciana no hablaba solo para los suyos; hablaba para todos los que habían perdido algo, o todo, bajo el dominio español. En La Laguna no importaría de qué pueblo vinieras: guachichiles y cualquier otro vivirían juntos. Lo que la Colonia había destrozado, ese lugar lo reconstruiría.