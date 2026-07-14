Buscan en Ramos Arizpe a joven desaparecido desde junio
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Diego Alfonso Penagos Arroyo, de 21 años, fue visto por última vez en la colonia Urbivilla; la Fiscalía mantiene activas las acciones de búsqueda
RAMOS ARIZPE, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila mantiene activa la búsqueda de Diego Alfonso Penagos Arroyo, de 21 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 27 de junio.
De acuerdo con la ficha oficial, el joven fue visto por última vez en la colonia Urbivilla, en Ramos Arizpe. Desde entonces no se ha tenido información sobre su ubicación.
La media filiación difundida por la autoridad señala que mide 1.85 metros de estatura, pesa 70 kilogramos, es de complexión delgada, tez blanca, cabello lacio, corto y negro, además de ojos café oscuro.
Como señas particulares, tiene un tatuaje de San Judas Tadeo con su fecha de nacimiento en el cuello. El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, camisa blanca y tenis blancos con franja verde.
La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a comunicarse al 911 o a los medios oficiales de la dependencia si cuenta con información que contribuya a su pronta localización.