Buscan en Ramos Arizpe a joven desaparecido desde junio

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    Buscan en Ramos Arizpe a joven desaparecido desde junio
    Entre las señas particulares del joven destaca un tatuaje de San Judas Tadeo con su fecha de nacimiento en el cuello. REDES SOCIALES

Diego Alfonso Penagos Arroyo, de 21 años, fue visto por última vez en la colonia Urbivilla; la Fiscalía mantiene activas las acciones de búsqueda

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila mantiene activa la búsqueda de Diego Alfonso Penagos Arroyo, de 21 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 27 de junio.

De acuerdo con la ficha oficial, el joven fue visto por última vez en la colonia Urbivilla, en Ramos Arizpe. Desde entonces no se ha tenido información sobre su ubicación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/activan-busqueda-de-comerciante-desaparecido-en-saltillo-AH22163366

La media filiación difundida por la autoridad señala que mide 1.85 metros de estatura, pesa 70 kilogramos, es de complexión delgada, tez blanca, cabello lacio, corto y negro, además de ojos café oscuro.

Como señas particulares, tiene un tatuaje de San Judas Tadeo con su fecha de nacimiento en el cuello. El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, camisa blanca y tenis blancos con franja verde.

$!Diego Alfonso, un joven de 21 años de edad, fue visto por última vez en la colonia Urbivilla, en Ramos Arizpe.
Diego Alfonso, un joven de 21 años de edad, fue visto por última vez en la colonia Urbivilla, en Ramos Arizpe. REDES SOCIALES

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a comunicarse al 911 o a los medios oficiales de la dependencia si cuenta con información que contribuya a su pronta localización.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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