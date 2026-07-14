Buscan en Ramos Arizpe a joven desaparecido desde junio

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila mantiene activa la búsqueda de Diego Alfonso Penagos Arroyo, de 21 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 27 de junio.

De acuerdo con la ficha oficial, el joven fue visto por última vez en la colonia Urbivilla, en Ramos Arizpe. Desde entonces no se ha tenido información sobre su ubicación.