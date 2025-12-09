‘El Sinaloa’ rechaza acuerdo y enfrentará juicio por intento de homicidio en Saltillo

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    ‘El Sinaloa’ rechaza acuerdo y enfrentará juicio por intento de homicidio en Saltillo
    José Roberto “N”, alias “El Sinaloa”, se retractó ante el juez y decidió enfrentar un juicio ordinario por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

José Roberto no quiso participar en un juicio abreviado, donde le ofrecieron una condena menor

José Roberto “N”, conocido como “El Sinaloa”, acusado de balear a uno de sus compañeros durante una disputa relacionada con la venta de droga, fue requerido en la sala penal para analizar la posibilidad de acogerse a un juicio abreviado.

El imputado enfrenta el cargo de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, dentro de la causa penal 1673/2024.

Los hechos ocurrieron la noche del 14 de julio de 2024, cuando “El Sinaloa”, quien se dedicaba a la venta de estupefacientes, sostuvo una reunión con su colaborador, José Luis Méndez.

El encuentro tuvo lugar en un tejabán ubicado en la colonia Otilio Galván, en el sector conocido como “El Tanquecito”, al sur de Saltillo.

Durante la reunión, el presunto responsable sacó un arma calibre .22 y disparó directamente contra el abdomen de José Luis, provocándole lesiones graves que afectaron órganos internos.

El herido fue trasladado de emergencia por sus familiares a la Clínica 1 del IMSS, donde recibió atención médica.

A más de un año de los hechos, la defensa del imputado entabló negociaciones con la parte afectada para explorar una salida alterna al juicio oral.

Se le propuso a “El Sinaloa” que, de renunciar al juicio oral, podría recibir una condena de 20 años de prisión; sin embargo, mediante el procedimiento abreviado, la pena sería menor, además de la obligación de pagar una indemnización por daño moral por 120 mil pesos.

Asimismo, se contemplaba la reparación del daño —cuyo monto no fue revelado—, así como el pago de una multa.

Ambas partes manifestaron su intención inicial de aceptar el acuerdo y se programó la audiencia para este miércoles a las 10:30 horas en la sala número tres del Centro de Justicia Penal.

No obstante, durante la comparecencia, José Roberto se retractó y expresó ante el juez Alfredo Ibarra que prefería enfrentar un juicio ordinario y que no estaba dispuesto a ofrecer compensación económica a la víctima.

