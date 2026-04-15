Embiste a policía municipal de Saltillo; le provoca una fractura

Un oficial motorizado de la Policía Municipal de Saltillo resultó con una probable fractura en la pierna izquierda tras chocar contra un vehículo.

El accidente ocurrió sobre la calzada Francisco I. Madero, antes del cruce con la calle Murguía, en la zona centro, donde acudió una ambulancia de la Cruz Roja. Paramédicos atendieron al oficial, identificado como Oliver, de 35 años de edad, quien fue trasladado al Hospital Christus Muguerza.

El elemento conducía la motocicleta con número DSZ4 y patrullaba la calzada Madero en sentido de oriente a poniente. Al llegar al cruce con la calle Murguía, rebasó por la izquierda a una camioneta y terminó impactándose contra un vehículo Chevrolet Beat, cuyo conductor presuntamente le quitó el derecho de paso.

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De acuerdo con el conductor del automóvil, Luis Gerardo N., él circulaba de poniente a oriente. Señaló que dio vuelta a la izquierda para ingresar a un estacionamiento, maniobra que realizó debido a que el conductor de una camioneta le cedió el paso.

“Yo iba directo al estacionamiento; en eso me dio el paso el chofer de una camioneta y, la verdad, no vi la moto”, declaró el probable responsable. Luis Gerardo aceptó su responsabilidad y fue detenido, quedando en las celdas municipales en espera de que se resuelva su situación legal.