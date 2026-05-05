Sheinbaum, ¿cortará colas?

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Sheinbaum, ¿cortará colas?
    CUARTOSCURO

La Presidenta ha sabido combatir a los criminales, pero todavía no demuestra el arrojo que se requiere para romper con el pacto de impunidad

A la memoria de la inolvidable maestra Chela González de Tapia

En el caso de los políticos acusados por Estados Unidos de proteger al narco, la Presidenta sigue un guion desgastado y añejo: minimizar, exigir pruebas y prometer una investigación que termina en los sótanos del olvido. ¿Le funcionará?

Un precedente se dio en 1985, cuando el Cártel de Guadalajara asesinó al agente de la DEA, Enrique Camarena. Una de las consecuencias fue la formación de una coalición de dependencias estadounidenses que exigía presiones sobre México. Uno de sus voceros y líderes era John Gavin, embajador de Estados Unidos en México.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-conocimiento-entre-la-innovacion-tecnologica-y-la-colonizacion-politica-HC20334535

Miguel de la Madrid aceptó combatir la “complicidad de las autoridades (mexicanas) en asuntos ilícitos” siempre y cuando “hubiera responsabilidades concretas y pruebas suficientes”. El embajador John Gavin le tomó la palabra y le dio nombres en su oficina de Los Pinos. Luego los filtró a la prensa de su país.

Gavin confió al presidente que, entre otros funcionarios, “el hijo del (secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui) estaba mezclado” con los criminales; a los pocos días, el corresponsal en México del New York Times, Richard Meislin, escribía que “al menos un integrante del gabinete y el hijo de un miembro del gabinete podían tener vínculos con narcotraficantes”.

De la Madrid cumplió con su palabra y convocó al general secretario a su residencia. De frente le relató la acusación contra su hijo. Juan Arévalo Gardoqui le respondió que él “no creía que su hijo estuviera involucrado” para inmediatamente preguntar al presidente “si todavía contaba con su confianza”. Como el presidente era un hombre educado, le respondió que “sí, que tenía (su confianza) y que precisamente por ello le encomendaba que realizara una investigación a fondo sobre el particular”. Solemne, le lanzó una frase heroica: “sobre él quedaba la responsabilidad de guardar el honor del Ejército mexicano”. Luego se les olvidó el diálogo, porque ni uno ni otro enseñaron los resultados de la investigación.

De la Madrid se aprovechó del poco interés de Ronald Reagan en el caso Camarena (no lo menciona ni una sola vez en sus memorias). Reagan buscaba algo más importante: que México adoptara la propuesta económica neoliberal. Tuvo éxito porque en octubre De la Madrid solicitó el ingreso al GATT, que desembocaría años después en el Tratado de Libre Comercio.

Donald Trump mandó esa tradición a la unidad de cuidados intensivos. Lo hizo a tuitazos y periodicazos; Morena y la Presidenta están desconcertados porque aprieta el cuello sin concluir con el procedimiento. La acusación contra Rocha y asociados carece de críticas a la Presidenta, a su predecesor o a alguna dependencia del gabinete de seguridad. Todas las maldades, crueldades e iniquidades fueron hechas por sinaloenses en contra de sinaloenses y estadounidenses. La Presidenta ya respondió con las licencias de dos de los imputados y con la promesa de que la Fiscalía General de la República (FGR) hará una investigación (prudentemente no añadió que lo llevaría hasta las últimas consecuencias).

Dudo que cumpla, por una frase incluida por De la Madrid en sus memorias: reconoció que su gobierno tenía “cola que nos pisen”. En los 41 años transcurridos desde 1985, se han multiplicado, como la hiedra o el sargazo, las colas pestilentes y perfumadas, sedosas y ásperas. El ramillete tiene el colorido del mercado Sonora: predominan los matices de guinda, pero también hay apéndices de un rojo proletario, de un verde parecido al dólar y no faltan las tricolores y azules. Campantes, viven felices alimentándose de presupuesto y demagogia.

https://vanguardia.com.mx/opinion/ruben-moya-sabe-mucho-por-eso-la-4t-se-resiste-a-su-extradicion-EP20492996

En una entrevista con Aristegui Noticias del 2 de mayo, el analista Ernesto López Portillo delineó los elementos de una respuesta presidencial ideal: romper el pacto de impunidad extraditando a los diez señalados de Sinaloa, aceptar la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas impulsada por el Comité contra la Desaparición Forzada y atender en serio a las víctimas. Lo deseo, pero no lo creo.

En sus primeros años, la Presidenta ha sabido combatir a los criminales, pero todavía no demuestra el arrojo que se requiere para romper con el pacto de impunidad. Necesita que la acompañe y empuje su partido que, si no lo entiende, terminará en el basurero de la historia. No sería, por supuesto, el primer caso.

@sergioaguayo

Colaboró Elena Simón Hernández

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
A20
Política México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo

Sergio Aguayo Quezada es un académico, analista, internacionalista y promotor mexicano de los derechos humanos y la democracia. Egresado de la Universidad de Guadalajara.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los precios de la vivienda en Saltillo y la Región Sureste pueden llevar a una burbuja inmobiliaria.

Saltillo: urge AMPI a regular mercado para evitar burbuja inmobiliaria ante altos precios
La delegación de Coahuila regresó con 16 medallas de la Olimpiada Nacional de Matemáticas, entre ellas tres preseas de oro obtenidas por alumnos de primaria y secundaria.

Estudiantes ponen en alto a Coahuila en Olimpiada Nacional de Matemáticas 2026
Integrantes del Foro de Abogados señalaron que el Congreso de Coahuila ha mostrado deficiencias técnicas en la elaboración de leyes, al grado de que algunas disposiciones han tenido que ser corregidas por instancias judiciales.

Juristas exigen perfiles aptos al Congreso de Coahuila; convocan a candidatos a conversatorio
Coahuila conmemoró el Día Internacional del Trabajo con una ceremonia oficial.

Coahuila es ejemplo de estabilidad laboral: Manolo Jiménez; resalta coordinación entre sectores
PRI–UDC, Morena–PT y Movimiento Ciudadano comenzaron actividades proselitistas en la región Sureste con eventos, recorridos y reuniones vecinales en busca del voto ciudadano.

Coahuila entra en modo electoral: arrancan campañas para renovar diputaciones locales
Vecinos reportan humo constante en el sector norponiente, especialmente por las noches en tramos cercanos a Nazario Ortiz Garza.

Persisten humo de ladrilleras, abandono e inseguridad en poniente de Saltillo
Intervenciones continuarán este miércoles en el carril lateral, en dirección de poniente a oriente.

Por trabajos en LEA, piden precaución a conductores en Saltillo
Morena: El colmo del cinismo

Morena: El colmo del cinismo