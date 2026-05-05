De Coahuila a la Met Gala: Arturo Castañeda brilla en la élite de la moda internacional

De Coahuila a la Met Gala: Arturo Castañeda brilla en la élite de la moda internacional

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Israel García
por Israel García

El diseñador y confeccionista originario de Matamoros, Coahuila, repitió colaboración con la conductora de E! Erin Lim Rhodes tras su éxito en los Premios Oscar

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/ 5 mayo 2026
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Las historias de superación, de ejemplo y de lucha ante las adversidades suelen ser de las favoritas del público mexicano e hispano; es por ello que el nombre de Arturo Castañeda Contreras resuena nuevamente en redes sociales, luego de que su ingenio y talento se vieran reflejados en un vestido realizado especialmente para aparecer en la reciente Met Gala.

“Trabajar con estos artistas/visionarios/diseñadores fue un sueño”, escribió la periodista y conductora del popular canal de moda y entretenimiento en su cuenta de Instagram, aludiendo a la pieza con la que asistió a la ceremonia.

Desde redes sociales resonó el nombre del diseñador de origen coahuilense, quien ha relatado que, tras una infancia dura, encontró en su madre el ejemplo de vida y determinación para, hoy en día, ser el propietario y líder de su marca AC.

UN DISEÑO, UNA MISIÓN Y TALENTO COAHUILENSE

La casa de diseño conocida como AC es una de las que comienza a resonar con fuerza en el ambiente de Hollywood y el entretenimiento, de acuerdo con la pasión que ha demostrado su creador, el coahuilense Arturo Castañeda.

“En honor a la celebración de la moda en el arte, este vestido está inspirado en una pintura de Fernando Botero; es una creación de AC diseñada por Jessica Zuluaga”, explicó la conductora en la transmisión en vivo previa al desfile en la alfombra roja.

Más tarde compartió en su cuenta de Instagram parte del proceso de creación del vestido, el cual, como explicaron sus creadores, buscó recrear el efecto y estilo característico de las obras de Botero y su temática.

Hicimos una reinterpretación de la pintura; todo fue pintado a mano, cuidando el texturizado... como si la mujer saliera directamente del cuadro”, dijo en entrevista el diseñador de origen coahuilense.

LLEVANDO EL DISEÑO MÁS LEJOS

En una reciente charla, el diseñador recordó su camino y trayectoria, ya que emigró de Coahuila y fue testigo del esfuerzo de su madre por sacarlo adelante junto a sus cinco hermanos.

Pero su nombre no es nuevo en la moda. En enero de 2021 participó en la confección del atuendo de la exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris, al ser elegido para realizar el patrón y confeccionar la pieza que la política utilizó en la toma de protesta.

En aquella ocasión contó a Univisión que lloró de alegría al ver a Harris portar la prenda que confeccionó con sus propias manos.

“Fueron lágrimas de gozo, de pensar en la batalla y a dónde hemos llegado como familia y, en lo personal, a dónde he llegado yo. No ha sido fácil; lo he logrado con un equipo que tengo, que además es 99 por ciento latino”, dijo en enero de 2021.

Castañeda también confeccionó el traje que usó el actor cubano Alberto Guerra para la portada que protagonizó con Madonna para la revista Re-Edition Magazine, y con el que asistió al show de la ‘Reina del Pop’ durante su paso por México.

https://vanguardia.com.mx/show/el-desaire-conquista-houston-suma-cuatro-premios-internacionales-BA20467420

El taller del artista y diseñador se encuentra en Nueva York, desde donde sigue cumpliendo sus sueños y metas junto a talento latino.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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