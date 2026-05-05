Acereros vence a Saraperos en la décima y empata la serie en Saltillo

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    Acereros vence a Saraperos en la décima y empata la serie en Saltillo
    Manny Barreda abrió por Saraperos y permitió daño en la primera entrada. FOTO: HECTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Saltillo peleó hasta la décima entrada, pero Acereros respondió en el cierre y se llevó el segundo juego 4-3 en el Madero

La serie entre Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova se niveló este sábado tras un juego de alta tensión que terminó 4-3 a favor de la visita en el Estadio Francisco I. Madero, en un encuentro que se definió hasta la décima entrada.

El inicio volvió a ser complicado para la Nave Verde. El abridor Manny Barreda no logró salir ileso de la primera entrada, episodio en el que Acereros tomó ventaja con un cuadrangular de Ramón Hernández que colocó el 2-0 temprano, confirmando una tendencia que ha pesado en su trabajo reciente: las carreras en los primeros innings.

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Saraperos respondió con paciencia y bateo oportuno. En la segunda entrada, Coco Montes produjo la primera carrera local con sencillo, mientras que en la tercera, Christian Villanueva llegó a base en una jugada que permitió empatar el juego. A partir de ahí, el encuentro tomó ritmo de duelo cerrado.

$!Chris Carter conectó jonrón para mantener a Saraperos en la pelea.
Chris Carter conectó jonrón para mantener a Saraperos en la pelea. FOTO: HECTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

La ofensiva local encontró su mejor momento en la sexta entrada. Chris Carter conectó cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, su quinto de la temporada, llevando al plato a Christian Villanueva y poniendo a Saraperos arriba 3-2, lo que encendió el ambiente en el Madero.

Sin embargo, la ventaja no fue definitiva.

$!Acereros venció 4-3 a Saraperos en el segundo juego de la serie en Saltillo.
Acereros venció 4-3 a Saraperos en el segundo juego de la serie en Saltillo. FOTO: HECTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

Acereros respondió en la parte alta de la novena entrada con un sencillo productor de Juan Mora, que empató el juego 3-3 y obligó a extender el encuentro a entradas extras. El relevo de Saltillo no logró contener el avance visitante en ese episodio clave, permitiendo que el juego se escapara en la recta final.

Ya en la décima entrada, la presión siguió aumentando. Jacob Rhinesmith conectó doblete productor que colocó a Monclova al frente 4-3, marcador que terminó siendo definitivo.

$!El juego se definió en la décima entrada con doble productor de Rhinesmith.
El juego se definió en la décima entrada con doble productor de Rhinesmith. FOTO: HECTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

En la parte baja, Saraperos tuvo oportunidad de reaccionar. El equipo logró colocar dos corredores en base, generando expectativa de una posible remontada, pero finalmente el ataque se diluyó con ponches consecutivos que sellaron la derrota.

El juego reflejó nuevamente el comportamiento de ambos equipos en la serie: Saraperos compitiendo con ofensiva oportuna y momentos de reacción, pero con dificultades para sostener ventajas; mientras que Acereros aprovechó los momentos clave para castigar y responder en entradas decisivas.

$!El bullpen de Saltillo no logró sostener la ventaja en el cierre del juego.
El bullpen de Saltillo no logró sostener la ventaja en el cierre del juego. FOTO: HECTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

El bullpen de Saltillo tuvo momentos de control, pero no logró cerrar el juego en la novena ni contener el daño en la décima, factor que terminó inclinando el resultado.

Con esta victoria, Monclova empata la serie y deja todo listo para el tercer y definitivo encuentro, donde Saraperos buscará recuperar la ventaja en casa y evitar que el cierre de la serie se le escape nuevamente en los últimos episodios. El equipo además deberá ajustar el trabajo de pitcheo temprano, una de las claves que ha condicionado varios de sus resultados recientes.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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