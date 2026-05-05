Acereros vence a Saraperos en la décima y empata la serie en Saltillo

La serie entre Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova se niveló este sábado tras un juego de alta tensión que terminó 4-3 a favor de la visita en el Estadio Francisco I. Madero, en un encuentro que se definió hasta la décima entrada. El inicio volvió a ser complicado para la Nave Verde. El abridor Manny Barreda no logró salir ileso de la primera entrada, episodio en el que Acereros tomó ventaja con un cuadrangular de Ramón Hernández que colocó el 2-0 temprano, confirmando una tendencia que ha pesado en su trabajo reciente: las carreras en los primeros innings.

Saraperos respondió con paciencia y bateo oportuno. En la segunda entrada, Coco Montes produjo la primera carrera local con sencillo, mientras que en la tercera, Christian Villanueva llegó a base en una jugada que permitió empatar el juego. A partir de ahí, el encuentro tomó ritmo de duelo cerrado.

La ofensiva local encontró su mejor momento en la sexta entrada. Chris Carter conectó cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, su quinto de la temporada, llevando al plato a Christian Villanueva y poniendo a Saraperos arriba 3-2, lo que encendió el ambiente en el Madero. Sin embargo, la ventaja no fue definitiva.

Acereros respondió en la parte alta de la novena entrada con un sencillo productor de Juan Mora, que empató el juego 3-3 y obligó a extender el encuentro a entradas extras. El relevo de Saltillo no logró contener el avance visitante en ese episodio clave, permitiendo que el juego se escapara en la recta final. Ya en la décima entrada, la presión siguió aumentando. Jacob Rhinesmith conectó doblete productor que colocó a Monclova al frente 4-3, marcador que terminó siendo definitivo.

En la parte baja, Saraperos tuvo oportunidad de reaccionar. El equipo logró colocar dos corredores en base, generando expectativa de una posible remontada, pero finalmente el ataque se diluyó con ponches consecutivos que sellaron la derrota. El juego reflejó nuevamente el comportamiento de ambos equipos en la serie: Saraperos compitiendo con ofensiva oportuna y momentos de reacción, pero con dificultades para sostener ventajas; mientras que Acereros aprovechó los momentos clave para castigar y responder en entradas decisivas.

El bullpen de Saltillo tuvo momentos de control, pero no logró cerrar el juego en la novena ni contener el daño en la décima, factor que terminó inclinando el resultado. Con esta victoria, Monclova empata la serie y deja todo listo para el tercer y definitivo encuentro, donde Saraperos buscará recuperar la ventaja en casa y evitar que el cierre de la serie se le escape nuevamente en los últimos episodios. El equipo además deberá ajustar el trabajo de pitcheo temprano, una de las claves que ha condicionado varios de sus resultados recientes.

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