¡Mañana arranca! Ruta RS-716 comienza a operar este miércoles en Saltillo

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) de Saltillo informó que este miércoles 6 de mayo iniciará operaciones la ruta alimentadora del transporte público RS-716, la cual brindará servicio en ambos sentidos, de oriente a poniente y viceversa. De acuerdo con el organismo, el recorrido en sentido oriente-poniente iniciará en la calle Tomillo, en la colonia Colinas de Santiago, para continuar por Mezquite, Prolongación Otilio González y posteriormente por las calles 17 y 34 hacia Juan Navarro.

La ruta seguirá por Fray Bartolomé hasta el sector San Esteban-La Lomita, para tomar Baltazar Acolt y Luis González. Posteriormente, avanzará por Fray Landín y Carlos Abedrop hacia Dámaso Rodríguez, incorporándose a Humberto Castilla y 2 de Abril, hasta llegar al periférico Luis Echeverría y continuar por Pérez Treviño. El trayecto continuará por Cuauhtémoc, girará en Ramos Arizpe y seguirá por Obregón; posteriormente recorrerá Mixcoac, Porfirio Díaz y Eugenio Reyes, hasta concluir en Pedro Ampudia. En sentido poniente-oriente, el recorrido iniciará en Miguel Miramón, para tomar Porfirio Díaz hacia Mixcoac; posteriormente se incorporará a Carlos Salazar hasta Ramos Arizpe, avanzando por Purcell hacia Aldama y continuando por Emilio Castelar hasta conectar con Pérez Treviño y el periférico Luis Echeverría rumbo al oriente.

El trayecto seguirá por Humberto Castilla y Dámaso Rodríguez, pasando por Carlos Abedrop hacia La Lomita-San Esteban, para finalmente recorrer Juan Navarro, las calles 34 y 17, incorporarse a Prolongación Otilio González y continuar por Mezquite hasta concluir en Tomillo. El IMMUS detalló que el horario de operación de la ruta RS-716 será de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche; los sábados de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; y domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche.

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