Continúa en Saltillo limpieza y deshierbe para mejorar seguridad y entorno urbano

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Cuadrillas municipales despejaron camellones en bulevares como Otilio Zurdo Galván.

Acciones del programa “Aquí Andamos” alcanzan zonas verdes, arroyos y bulevares del sur de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó esta semana los trabajos de limpieza, deshierbe y mantenimiento preventivo en espacios públicos, como parte de la estrategia permanente encabezada por el alcalde Javier Díaz González para mejorar el entorno urbano y reducir riesgos ambientales y sanitarios. Las labores, apoyadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se concentraron en áreas verdes y cauces naturales del sur de la ciudad, especialmente en la colonia Valle de San Lorenzo.

En este sector, brigadas del programa “Aquí Andamos” trabajaron en la franja ubicada entre las calles Los Pinos y Valle de San Lorenzo, donde retiraron basura, escombro y hierba crecida en zonas que suelen concentrar insectos, roedores y fauna nociva. El municipio señaló que estos trabajos contribuyen no solo a conservar un entorno más limpio y ordenado, sino también a fortalecer el equilibrio ambiental en zonas donde confluyen áreas verdes y corrientes naturales de agua.

$!Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizan limpieza y deshierbe en la colonia Valle de San Lorenzo.
Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizan limpieza y deshierbe en la colonia Valle de San Lorenzo. FOTO: CORTESÍA

De manera paralela, cuadrillas municipales realizaron labores de deshierbe y mantenimiento en camellones centrales de distintos bulevares, como el Otilio Zurdo Galván, en la colonia Girasol Ampliación. El Ayuntamiento explicó que despejar estos espacios mejora la seguridad vial al incrementar la visibilidad de peatones y automovilistas en accesos, retornos y cruces, además de reducir riesgos de accidentes en áreas de alta circulación.

Estas acciones forman parte del programa permanente de conservación de vialidades y espacios públicos que impulsa la administración de Javier Díaz González, con el propósito de ofrecer una ciudad más segura, funcional y con mejor calidad de vida para las familias. El municipio recordó que la ciudadanía puede reportar servicios públicos a través del chatbot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

