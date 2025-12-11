Continúa en Saltillo limpieza y deshierbe para mejorar seguridad y entorno urbano

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó esta semana los trabajos de limpieza, deshierbe y mantenimiento preventivo en espacios públicos, como parte de la estrategia permanente encabezada por el alcalde Javier Díaz González para mejorar el entorno urbano y reducir riesgos ambientales y sanitarios. Las labores, apoyadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se concentraron en áreas verdes y cauces naturales del sur de la ciudad, especialmente en la colonia Valle de San Lorenzo.

En este sector, brigadas del programa “Aquí Andamos” trabajaron en la franja ubicada entre las calles Los Pinos y Valle de San Lorenzo, donde retiraron basura, escombro y hierba crecida en zonas que suelen concentrar insectos, roedores y fauna nociva. El municipio señaló que estos trabajos contribuyen no solo a conservar un entorno más limpio y ordenado, sino también a fortalecer el equilibrio ambiental en zonas donde confluyen áreas verdes y corrientes naturales de agua.