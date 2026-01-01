En enero, paga tu predial en Saltillo con descuento y gana hasta 100 mil pesos

El Ayuntamiento invitó a las y los contribuyentes a cumplir con el pago del predial con facilidades digitales y la participación en un sorteo de premios en efectivo

El Gobierno Municipal de Saltillo lanzó un llamado a la ciudadanía para aprovechar los beneficios vigentes durante enero en el pago del impuesto predial, entre ellos descuentos, facilidades digitales y la participación en un sorteo de premios en efectivo, como parte de la estrategia para fortalecer los servicios públicos y la obra en la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González subrayó la importancia de esta contribución para el desarrollo de la capital coahuilense y reiteró que quienes cumplan con esta obligación en el primer mes del año obtendrán un descuento del 15 por ciento, además de la oportunidad de participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos cada uno.

“Es muy importante contar con el pago de esta contribución por parte de las y los saltillenses, ya que gracias a ello contaremos con recursos para ofrecer servicios públicos de la mejor calidad, obra pública, así como mantener a Saltillo con altos estándares de seguridad y competitividad”, comentó el Edil.

Para facilitar el cumplimiento, la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó que el pago puede realizarse en línea a través del portal oficial del municipio, donde únicamente se requiere contar con la clave catastral. Asimismo, está disponible la plataforma Saltillo Fácil, en la que las y los contribuyentes pueden consultar su adeudo por clave catastral o por dirección y realizar el pago correspondiente.

Otra alternativa digital es el Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el teléfono 844-160-08-08, mediante el cual se puede consultar el adeudo y efectuar el pago tras ingresar la información solicitada. Además, el impuesto predial también puede cubrirse a través del Visor Saltillo, localizando el predio y realizando el pago directamente en línea.

$!Las y los contribuyentes que paguen el predial en enero obtendrán un 15 por ciento de descuento y participarán en el sorteo de premios en efectivo.
Para quienes prefieran la modalidad presencial, las cajas de la Presidencia Municipal abrirán a partir del 2 de enero, con horarios establecidos entre semana y fines de semana, al igual que la caja ubicada en el Mercado Juárez. A ello se suman diversos módulos externos distribuidos en distintos puntos de la ciudad, con atención de lunes a sábado en horarios matutinos y vespertinos.

Finalmente, el Ayuntamiento informó que durante enero también se ofrece un descuento del 50 por ciento en recargos acumulados a quienes presenten adeudos de años anteriores, con el objetivo de incentivar la regularización fiscal y facilitar el cumplimiento de esta obligación.

