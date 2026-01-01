En enero, paga tu predial en Saltillo con descuento y gana hasta 100 mil pesos

El Gobierno Municipal de Saltillo lanzó un llamado a la ciudadanía para aprovechar los beneficios vigentes durante enero en el pago del impuesto predial, entre ellos descuentos, facilidades digitales y la participación en un sorteo de premios en efectivo, como parte de la estrategia para fortalecer los servicios públicos y la obra en la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González subrayó la importancia de esta contribución para el desarrollo de la capital coahuilense y reiteró que quienes cumplan con esta obligación en el primer mes del año obtendrán un descuento del 15 por ciento, además de la oportunidad de participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos cada uno.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 2 mil espacios públicos fueron rehabilitados en Saltillo con la estrategia ‘Aquí Andamos’

“Es muy importante contar con el pago de esta contribución por parte de las y los saltillenses, ya que gracias a ello contaremos con recursos para ofrecer servicios públicos de la mejor calidad, obra pública, así como mantener a Saltillo con altos estándares de seguridad y competitividad”, comentó el Edil.

Para facilitar el cumplimiento, la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó que el pago puede realizarse en línea a través del portal oficial del municipio, donde únicamente se requiere contar con la clave catastral. Asimismo, está disponible la plataforma Saltillo Fácil, en la que las y los contribuyentes pueden consultar su adeudo por clave catastral o por dirección y realizar el pago correspondiente.

Otra alternativa digital es el Chat Bot de WhatsApp del Municipio de Saltillo, en el teléfono 844-160-08-08, mediante el cual se puede consultar el adeudo y efectuar el pago tras ingresar la información solicitada. Además, el impuesto predial también puede cubrirse a través del Visor Saltillo, localizando el predio y realizando el pago directamente en línea.