En busca de la mejor capirotada: saltillenses se dividen entre lo casero y lo comercial

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Saltillo
/ 30 marzo 2026
    En busca de la mejor capirotada: saltillenses se dividen entre lo casero y lo comercial
    Aunque varios negocios aparecen entre las menciones, el ejercicio reflejó que la capirotada continúa siendo principalmente un platillo preparado en casa, con numerosas referencias a recetas familiares. VANGUARDIA

En Saltillo se mantiene viva la tradición de la capirotada, pero los consumidores cada vez exploran más opciones de compra

La búsqueda de la mejor capirotada en Saltillo sigue marcada por la tradición... pero también por nuevas opciones comerciales. Una encuesta realizada por VANGUARDIA el 28 de marzo entre sus lectores en Facebook reveló que, aunque existen negocios bien posicionados, el arraigo por la preparación casera continúa dominando las preferencias.

Tras analizar los comentarios, la encuesta muestra que Delicias del Cielo by DC lidera las menciones con el 33.3 por ciento, consolidándose como una de las opciones más populares entre los consumidores. En segundo lugar aparece la cocinera Gloria Molina Cortés, con el 26.7 por ciento de las referencias, lo que refleja la confianza en propuestas más artesanales.

Más atrás se ubican negocios como Las Viandas y La Salvación Cocina, cada uno con el 6.7 por ciento de las menciones, mientras que un grupo variado de negocios —entre ellos Ruby Sweets, La Dulce Vita y HEB— concentra el 26.7 por ciento restante.

TRADICIÓN VS. INNOVACIÓN: ASÍ DEFINEN UNA ‘BUENA CAPIROTADA’

Más allá de los nombres, los comentarios permitieron identificar qué es lo que realmente valoran los saltillenses en este postre típico de temporada.

La receta tradicional y el sabor casero siguen siendo el estándar más alto. Los usuarios destacan la importancia de respetar la esencia del platillo, evitando modificaciones que alteren su identidad. Sin embargo, también hay espacio para la innovación: versiones como la capirotada de tres leches han ganado popularidad por su textura y sabor más dulce.

Otro elemento clave es el jarabe, considerado el “secreto” del platillo. Los participantes coinciden en que debe tener un equilibrio adecuado, sin ser excesivamente dulce, ni escaso. Incluso, algunos comentarios rechazan ingredientes poco comunes como el cilantro o las grageas.

La textura del pan también genera debate: mientras algunos prefieren el pan dorado para evitar que se vuelva demasiado suave, otros priorizan una consistencia más húmeda. Además, detalles como la temperatura —con quienes prefieren consumirla fría— y la presentación en porciones individuales influyen en la experiencia final del consumidor.

UN PLATILLO QUE SIGUE SIENDO DE CASA

Uno de los hallazgos más relevantes del ejercicio es que la capirotada sigue siendo, principalmente, un platillo del hogar. Cerca del 50 por ciento de los comentarios originales fueron descartados del análisis por hacer referencia a preparaciones familiares, como “la de mi mamá” o “la de mi abuela”, sin intención de venta.

Este dato confirma que, en Saltillo, la capirotada no solo es un producto de consumo, sino una tradición profundamente ligada a la identidad familiar.

Aunque los negocios tienen presencia en la conversación, no todos generan consenso. Algunos establecimientos, como La Salvación Cocina, recibieron tanto recomendaciones como críticas, lo que evidencia una percepción de calidad inconsistente en ciertos puntos de venta.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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