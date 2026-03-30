En busca de la mejor capirotada: saltillenses se dividen entre lo casero y lo comercial

La búsqueda de la mejor capirotada en Saltillo sigue marcada por la tradición... pero también por nuevas opciones comerciales. Una encuesta realizada por VANGUARDIA el 28 de marzo entre sus lectores en Facebook reveló que, aunque existen negocios bien posicionados, el arraigo por la preparación casera continúa dominando las preferencias.

Tras analizar los comentarios, la encuesta muestra que Delicias del Cielo by DC lidera las menciones con el 33.3 por ciento, consolidándose como una de las opciones más populares entre los consumidores. En segundo lugar aparece la cocinera Gloria Molina Cortés, con el 26.7 por ciento de las referencias, lo que refleja la confianza en propuestas más artesanales.

Más atrás se ubican negocios como Las Viandas y La Salvación Cocina, cada uno con el 6.7 por ciento de las menciones, mientras que un grupo variado de negocios —entre ellos Ruby Sweets, La Dulce Vita y HEB— concentra el 26.7 por ciento restante.

TRADICIÓN VS. INNOVACIÓN: ASÍ DEFINEN UNA ‘BUENA CAPIROTADA’

Más allá de los nombres, los comentarios permitieron identificar qué es lo que realmente valoran los saltillenses en este postre típico de temporada.