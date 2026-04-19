En Saltillo, aprovechan Ruta Recreativa pese al clima

A pesar de las condiciones climáticas registradas este domingo en Saltillo, la Ruta Recreativa volvió a reunir a familias y deportistas que aprovecharon el espacio para activarse y convivir sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Durante la jornada, se observó a personas caminando, trotando, en bicicleta y en patines a lo largo del circuito, que se mantiene como uno de los puntos de encuentro dominical en la ciudad.