En Saltillo, aprovechan Ruta Recreativa pese al clima

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 19 abril 2026
    En Saltillo, aprovechan Ruta Recreativa pese al clima
    A pesar del clima, corredores y paseantes recorrieron el circuito dominical. CORTESÍA

Familias, corredores y ciclistas acudieron al bulevar Venustiano Carranza, donde también se ofrecieron servicios de salud y actividades municipales

A pesar de las condiciones climáticas registradas este domingo en Saltillo, la Ruta Recreativa volvió a reunir a familias y deportistas que aprovecharon el espacio para activarse y convivir sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Durante la jornada, se observó a personas caminando, trotando, en bicicleta y en patines a lo largo del circuito, que se mantiene como uno de los puntos de encuentro dominical en la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/refuerza-dif-saltillo-operativos-para-proteger-a-menores-en-cruceros-DB20125042

Además de la actividad física, dependencias municipales instalaron módulos de atención para acercar servicios a la población. Entre ellos, la Dirección de Salud Pública ofreció detecciones de diabetes e hipertensión, así como revisiones médicas generales.

También se aplicaron vacunas antirrábicas y desparasitación para mascotas, mientras que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó dinámicas orientadas a fortalecer la cercanía con la ciudadanía.

$!Durante la jornada también se ofrecieron servicios gratuitos para animales de compañía.
Durante la jornada también se ofrecieron servicios gratuitos para animales de compañía. CORTESÍA

La Ruta Recreativa se realiza cada domingo sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo de Baja California a Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Ruta Recreativa

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La bomba 76 reanudó operaciones tras labores de mantenimiento, restableciendo el suministro en el oriente de Torreón.

Reactiva SIMAS Torreón bomba 76 tras reparación; se regulariza el servicio en el oriente
Hasta ahora no hay postura oficial sobre el origen de la figura captada en las imágenes.

Captan figura corriendo en secundaria de Parras de la Fuente (video)
Dinos de Saltillo hizo valer su localía en el Estadio Jorge Castro Medina y derrotó 30-7 a Gallos de Querétaro en la Semana 2 de la LFA 2026.

¡Triunfo en casa! Dinos vencen a Gallos en la Semana 2 de la LFA 2026 en Saltillo
true

José Revueltas: La izquierda
CUARTOSCURO

Los silencios alrededor de Ebrard-Londres

¡Cuidado! Sobregiro en tarjetas puede comprometer ingresos y generar deudas difíciles de pagar.

Coahuila: ¿De vuelta a la realidad tras vacaciones? Qué hacer si sobregiraste tu tarjeta de crédito
Autoridades de salud en Coahuila reforzaron la vigilancia epidemiológica tras el incremento de casos de sarampión detectados durante el regreso a clases.

Coahuila cierra la primera semana de clases con 14 nuevos casos de sarampión
Personal municipal instaló un crucero informativo para invitar a la ciudadanía a participar en la votación de proyectos del programa Participa Saltillo 2026.

Desde un crucero, Ayuntamiento de Saltillo te invita a decidir qué obra realizará el Municipio en tu colonia