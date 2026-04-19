En Saltillo, aprovechan Ruta Recreativa pese al clima
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Familias, corredores y ciclistas acudieron al bulevar Venustiano Carranza, donde también se ofrecieron servicios de salud y actividades municipales
A pesar de las condiciones climáticas registradas este domingo en Saltillo, la Ruta Recreativa volvió a reunir a familias y deportistas que aprovecharon el espacio para activarse y convivir sobre el bulevar Venustiano Carranza.
Durante la jornada, se observó a personas caminando, trotando, en bicicleta y en patines a lo largo del circuito, que se mantiene como uno de los puntos de encuentro dominical en la ciudad.
Además de la actividad física, dependencias municipales instalaron módulos de atención para acercar servicios a la población. Entre ellos, la Dirección de Salud Pública ofreció detecciones de diabetes e hipertensión, así como revisiones médicas generales.
También se aplicaron vacunas antirrábicas y desparasitación para mascotas, mientras que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó dinámicas orientadas a fortalecer la cercanía con la ciudadanía.
La Ruta Recreativa se realiza cada domingo sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo de Baja California a Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.