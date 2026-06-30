En Saltillo, Centro de Bienestar Animal logra más de 80 adopciones con visitas a empresas

“Hemos tenido una respuesta muy positiva de la gente y ahorita ya llevamos más de 100 perros esterilizados, que es un logro muy importante; igual de vacunas y de adopciones”, señaló Juan José Cornejo Martínez, director de Dignidad Animal.

A unos meses de la inauguración del Centro de Bienestar Animal en Saltillo , la estrategia de llevar brigadas de adopción a centros de trabajo en la región ha permitido colocar a decenas de mascotas y avanzar en las metas de salud pública.

El entrevistado explicó que el desinterés ciudadano se ha combatido acercando las jornadas de adopción a las empresas. “Llevamos aproximadamente unos 80 perros. Es una campaña que estamos realizando en las empresas. Nos hacen un espacio dentro de las labores”, comentó.

Durante estas activaciones, el personal organiza dinámicas recreativas para incentivar la participación de los trabajadores. “Hacemos una especie de evento para que la gente participe, se lleve premios y, aparte, pueda adoptar algún perrito”, apuntó.

La respuesta del sector privado, aseguró, ha superado las expectativas de la organización. “Llevamos perritos, sobre todo cachorros, y afortunadamente la respuesta ha sido excelente. En un solo evento hemos dado en adopción hasta nueve o 10 perros”, afirmó Cornejo.

Para garantizar el bienestar de los ejemplares rescatados, la asociación implementó un seguimiento posterior a la adopción. “El único requisito es que nos dejen copia de su credencial, firman un contrato y estamos dándoles seguimiento cada semana, luego a los 15 días y al mes”, explicó.

Finalmente, el director invitó a las empresas interesadas en sumarse al proyecto a agendar una visita llamando al teléfono 844 410 9729. “Calendarizamos las fechas y con mucho gusto estaremos ahí con nuestro personal, equipos y nuestros perros”, concluyó.