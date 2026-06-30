En Saltillo, Centro de Bienestar Animal logra más de 80 adopciones con visitas a empresas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    En Saltillo, Centro de Bienestar Animal logra más de 80 adopciones con visitas a empresas
    Cada adopción incluye un contrato y un esquema de seguimiento para verificar el bienestar de las mascotas en su nuevo hogar. REDES SOCIALES

La estrategia de llevar brigadas a centros de trabajo también ha permitido superar las 100 esterilizaciones y ampliar las campañas de vacunación

A unos meses de la inauguración del Centro de Bienestar Animal en Saltillo, la estrategia de llevar brigadas de adopción a centros de trabajo en la región ha permitido colocar a decenas de mascotas y avanzar en las metas de salud pública.

“Hemos tenido una respuesta muy positiva de la gente y ahorita ya llevamos más de 100 perros esterilizados, que es un logro muy importante; igual de vacunas y de adopciones”, señaló Juan José Cornejo Martínez, director de Dignidad Animal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/refuerzan-lazos-entre-saltillo-y-texas-con-proyectos-educativos-y-deportivos-GN21799078

El entrevistado explicó que el desinterés ciudadano se ha combatido acercando las jornadas de adopción a las empresas. “Llevamos aproximadamente unos 80 perros. Es una campaña que estamos realizando en las empresas. Nos hacen un espacio dentro de las labores”, comentó.

Durante estas activaciones, el personal organiza dinámicas recreativas para incentivar la participación de los trabajadores. “Hacemos una especie de evento para que la gente participe, se lleve premios y, aparte, pueda adoptar algún perrito”, apuntó.

La respuesta del sector privado, aseguró, ha superado las expectativas de la organización. “Llevamos perritos, sobre todo cachorros, y afortunadamente la respuesta ha sido excelente. En un solo evento hemos dado en adopción hasta nueve o 10 perros”, afirmó Cornejo.

Para garantizar el bienestar de los ejemplares rescatados, la asociación implementó un seguimiento posterior a la adopción. “El único requisito es que nos dejen copia de su credencial, firman un contrato y estamos dándoles seguimiento cada semana, luego a los 15 días y al mes”, explicó.

Finalmente, el director invitó a las empresas interesadas en sumarse al proyecto a agendar una visita llamando al teléfono 844 410 9729. “Calendarizamos las fechas y con mucho gusto estaremos ahí con nuestro personal, equipos y nuestros perros”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Adopción De Mascotas
Cuidado Animal
Perros

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La propuesta secreta del nuevo PAN

La propuesta secreta del nuevo PAN
true

El miedo de Andrés Manuel

true

POLITICÓN: Con amparo en mano, Antonio Flores amaga con volver al Congreso de Coahuila

Personal del área de Vectores y Bienestar Animal recolectó muestras de garrapatas e inspeccionó perros del sector para aplicar tratamientos garrapaticidas y fortalecer la vigilancia epidemiológica en Monclova.

Confirman segunda muerte por rickettsiosis en Monclova; intensifican vigilancia sanitaria
Familiares del hombre acudieron al sitio tras el hallazgo; una de sus hermanas señaló que desde hacía años enfrentaba problemas de alcoholismo y que en diversas ocasiones rechazó recibir ayuda.

Hallan sin vida a hombre de 74 años en una plaza de Saltillo

Paraguay derrotó a Alemania y modificó el escenario. El resultado beneficia indirectamente a México y genera dudas sobre el nivel de Ecuador.

¿Se desinfla Ecuador?... Victoria de Paraguay ante una Alemania debilitada quita presión a México en el Mundial
Al momento se han repartido paquetes de alimentos de emergencia a mil 200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses.

La ONU prevé asistir a medio millón de personas en refugios tras sismos en Venezuela
Ante la previsión de que la cifra de víctimas siga aumentando, las morgues improvisadas se han llenado con cuerpos recuperados de entre los escombros. La ONU está adquiriendo miles de bolsas para cadáveres para poder gestionar de forma digna y sanitaria esta trágica situación.

Por qué es complicado saber la cifra real de fallecidos tras los terremotos de Venezuela