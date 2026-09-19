En Saltillo, conductor le cierra el paso a vehículo y provoca aparatoso accidente

Un aparatoso accidente entre un Volkswagen Virtus y un Nissan March dejó como saldo únicamente daños materiales, luego de que uno de los conductores presuntamente le quitara el derecho de paso al otro cuando intentaba ingresar a un establecimiento.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas sobre la calle Pedro Aranda, en el cruce con Miguel Hidalgo, cuando el conductor de un Nissan March circulaba de oriente a poniente, en Saltillo.