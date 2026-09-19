En Saltillo, conductor le cierra el paso a vehículo y provoca aparatoso accidente

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    En Saltillo, conductor le cierra el paso a vehículo y provoca aparatoso accidente
    El Nissan presentó daños de consideración en la parte frontal tras impactarse contra la estructura. MARTÍN ROJAS

El Nissan March terminó contra un poste tras una maniobra para evitar el choque; pese a los daños, no se reportaron personas lesionadas

Un aparatoso accidente entre un Volkswagen Virtus y un Nissan March dejó como saldo únicamente daños materiales, luego de que uno de los conductores presuntamente le quitara el derecho de paso al otro cuando intentaba ingresar a un establecimiento.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:30 horas sobre la calle Pedro Aranda, en el cruce con Miguel Hidalgo, cuando el conductor de un Nissan March circulaba de oriente a poniente, en Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/impacto-deja-lesionado-a-motociclista-en-la-colonia-topochico-saltillo-OM23586679

Al llegar a la intersección, un Volkswagen Virtus que transitaba en sentido contrario presuntamente intentó ingresar al estacionamiento de una tienda Oxxo, atravesándose en el camino del March y provocando que su conductor realizara una maniobra para evitar la colisión.

$!El Volkswagen Virtus presentó daños en la parte frontal luego del accidente registrado durante la madrugada.
El Volkswagen Virtus presentó daños en la parte frontal luego del accidente registrado durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

A consecuencia de la maniobra, el Nissan terminó impactándose contra un poste ubicado en el lugar, lo que provocó daños de consideración en la parte frontal de la unidad.

Ninguno de los conductores resultó lesionado, por lo que no fue necesario realizar traslados hospitalarios tras el percance.

$!El Nissan March terminó contra un poste luego de que su conductor realizó una maniobra para evitar impactar al otro vehículo.
El Nissan March terminó contra un poste luego de que su conductor realizó una maniobra para evitar impactar al otro vehículo. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes, con el fin de establecer la responsabilidad de los involucrados y determinar los daños ocasionados.

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