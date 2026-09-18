Impacto deja lesionado a motociclista en la colonia Topochico, Saltillo

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    Impacto deja lesionado a motociclista en la colonia Topochico, Saltillo
    Testigos auxiliaron al motociclista y lo llevaron hasta la banqueta mientras se determinaba si requería atención médica. ULISES MARTÍNEZ

El conductor del automóvil presuntamente invadió la trayectoria del joven al intentar incorporarse a Abraham de Cepeda; las partes llegaron a un convenio

Un motociclista resultó lesionado luego de que un automóvil se atravesara en su camino cuando circulaba por el cruce de Nazario Ortiz Garza y Abraham de Cepeda, en la colonia Topochico, Saltillo.

El afectado fue identificado como Conrado de Jesús Veles González, de 29 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta con dirección hacia Francisco Coss cuando ocurrió el accidente.

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Conforme a testigos del accidente, Carlos Valdés Rodríguez, de 21 años, conducía un Chevrolet Beat por Nazario Ortiz Garza con dirección hacia Jesús Valdés Sánchez.

Al llegar al retorno para incorporarse a la otra vialidad, el conductor realizó una maniobra para ingresar a Abraham de Cepeda, pero presuntamente lo hizo sin la debida precaución y terminó invadiendo la trayectoria del motociclista.

$!El Chevrolet Beat presentó daños en la defensa trasera del lado derecho luego del percance.
El Chevrolet Beat presentó daños en la defensa trasera del lado derecho luego del percance. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, el joven cayó al pavimento y sufrió varios golpes. Testigos lo auxiliaron para llevarlo hasta la banqueta y colocarlo bajo la sombra, donde permaneció mientras recibía ayuda.

Familiares de ambos conductores acudieron al lugar para conocer la situación. Los participantes señalaron que el motociclista no presentaba lesiones de gravedad, aunque requería valoración médica.

$!Familiares acudieron al lugar mientras el motociclista permanecía recostado en la banqueta tras el accidente.
Familiares acudieron al lugar mientras el motociclista permanecía recostado en la banqueta tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Ante las autoridades, ambas partes llegaron a un convenio para cubrir los daños y los gastos médicos que se derivaran del accidente. Una vez firmado el acuerdo, el lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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