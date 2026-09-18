Impacto deja lesionado a motociclista en la colonia Topochico, Saltillo

Un motociclista resultó lesionado luego de que un automóvil se atravesara en su camino cuando circulaba por el cruce de Nazario Ortiz Garza y Abraham de Cepeda, en la colonia Topochico, Saltillo. El afectado fue identificado como Conrado de Jesús Veles González, de 29 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta con dirección hacia Francisco Coss cuando ocurrió el accidente.

Conforme a testigos del accidente, Carlos Valdés Rodríguez, de 21 años, conducía un Chevrolet Beat por Nazario Ortiz Garza con dirección hacia Jesús Valdés Sánchez. Al llegar al retorno para incorporarse a la otra vialidad, el conductor realizó una maniobra para ingresar a Abraham de Cepeda, pero presuntamente lo hizo sin la debida precaución y terminó invadiendo la trayectoria del motociclista.

Tras el impacto, el joven cayó al pavimento y sufrió varios golpes. Testigos lo auxiliaron para llevarlo hasta la banqueta y colocarlo bajo la sombra, donde permaneció mientras recibía ayuda. Familiares de ambos conductores acudieron al lugar para conocer la situación. Los participantes señalaron que el motociclista no presentaba lesiones de gravedad, aunque requería valoración médica.