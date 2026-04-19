En Saltillo, DIF y UDEM impulsan evaluación de salud mental con IA

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Saltillo
/ 19 abril 2026
    En Saltillo, DIF y UDEM impulsan evaluación de salud mental con IA
    DIF Saltillo y UDEM firmaron acuerdo para implementar evaluaciones de salud mental con apoyo tecnológico. CORTESÍA

Aplicarán la prueba “Dibujo de la Figura Humana” en planteles educativos y procesarán resultados mediante una plataforma digital

El DIF Saltillo y la Universidad de Monterrey (UDEM) firmaron un convenio de colaboración para desarrollar e implementar una plataforma enfocada en la evaluación y atención de la salud mental.

Como parte del proyecto, se aplicará la prueba proyectiva “Dibujo de la Figura Humana”, una herramienta gráfica utilizada en psicología para identificar rasgos de personalidad, emociones y comportamientos, particularmente en contextos de estrés o adversidad.

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La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, explicó que la información recabada será procesada mediante un sistema apoyado en inteligencia artificial, con el objetivo de generar un diagnóstico inicial que facilite la atención oportuna de los casos detectados.

“Con ayuda de la inteligencia artificial, esta herramienta ayuda a interpretar la prueba y dar un diagnóstico previo de ella”, dijo.

Indicó que personal de la coordinación de Salud Mental aplicará las pruebas en distintos planteles educativos, para posteriormente integrar los resultados en la plataforma digital.

En la firma del convenio participaron directivos del DIF Saltillo, entre ellos su director general y responsables de las áreas de salud y jurídica, así como representantes de la UDEM vinculados a investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de innovación.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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