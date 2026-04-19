En Saltillo, DIF y UDEM impulsan evaluación de salud mental con IA

Como parte del proyecto, se aplicará la prueba proyectiva “Dibujo de la Figura Humana”, una herramienta gráfica utilizada en psicología para identificar rasgos de personalidad, emociones y comportamientos, particularmente en contextos de estrés o adversidad.

El DIF Saltillo y la Universidad de Monterrey (UDEM) firmaron un convenio de colaboración para desarrollar e implementar una plataforma enfocada en la evaluación y atención de la salud mental.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, explicó que la información recabada será procesada mediante un sistema apoyado en inteligencia artificial, con el objetivo de generar un diagnóstico inicial que facilite la atención oportuna de los casos detectados.

“Con ayuda de la inteligencia artificial, esta herramienta ayuda a interpretar la prueba y dar un diagnóstico previo de ella”, dijo.

Indicó que personal de la coordinación de Salud Mental aplicará las pruebas en distintos planteles educativos, para posteriormente integrar los resultados en la plataforma digital.

En la firma del convenio participaron directivos del DIF Saltillo, entre ellos su director general y responsables de las áreas de salud y jurídica, así como representantes de la UDEM vinculados a investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de innovación.