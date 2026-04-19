En Saltillo, nueva ruta RS-714 inicia operaciones este lunes

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Saltillo
/ 19 abril 2026
    En Saltillo, nueva ruta RS-714 inicia operaciones este lunes
    La ruta RS-714 iniciará operaciones este lunes como parte del sistema de rutas alimentadoras en Saltillo. CORTESÍA

La nueva ruta alimentadora conectará de oriente a poniente y mantendrá tarifas desde 15 pesos; en mayo se sumarán dos recorridos más

A partir de este lunes 20 de abril iniciará operaciones en Saltillo la ruta alimentadora RS-714, que recorrerá desde la colonia Nuevo Mirasierra hasta Saltillo 2000, como parte del proyecto para mejorar el transporte público en la ciudad.

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, esta nueva ruta permitirá conectar a la población de oriente a poniente y viceversa, ampliando las opciones de traslado para los usuarios.

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El trayecto comenzará en el cruce de Prolongación Otilio González y bulevar Mirasierra, desde donde avanzará hacia el norte por Colosio. Posteriormente, tomará hacia el sur por Eulalio Gutiérrez y continuará por vialidades como Moctezuma, Pedro Figueroa y Jesús de Valle.

El recorrido seguirá por José Sarmiento hasta Humberto Hinojosa, para luego dirigirse al poniente por Isidro López hasta el Periférico Echeverría. A partir de ahí, avanzará hacia el bulevar Javier García Villarreal y concluirá en el bulevar Museo del Desierto.

$!La nueva ruta conectará colonias del oriente con la zona poniente de la ciudad.
La nueva ruta conectará colonias del oriente con la zona poniente de la ciudad. CORTESÍA

En su trayecto de regreso, la unidad partirá desde el bulevar Museo del Desierto y recorrerá vialidades como Javier García Villarreal, Periférico Echeverría, Isidro López y Humberto Hinojosa, para posteriormente continuar por José Sarmiento, Ignacio González y Román Cepeda hasta reincorporarse a Pedro Figueroa.

Después avanzará por Moctezuma y Eulalio Gutiérrez, para tomar Colosio hacia el oriente-sur, continuar por el bulevar Mirasierra y calles como la 10 y la 19, así como bulevar Revolución, hasta finalizar nuevamente en Prolongación Otilio González.

$!El servicio recorrerá vialidades principales como Colosio, Eulalio Gutiérrez e Isidro López
El servicio recorrerá vialidades principales como Colosio, Eulalio Gutiérrez e Isidro López CORTESÍ

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible informó que la tarifa se mantendrá en 15 pesos en pago en efectivo y 13 pesos con la tarjeta “Aquí Vamos”. Para estudiantes será de 8 pesos, adultos mayores pagarán 6 pesos y las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito.

La ruta operará de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche; los sábados de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; y domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche.

El alcalde adelantó que en mayo se pondrán en marcha otras dos rutas alimentadoras, una de poniente a oriente y otra de sur a norte, con lo que se ampliará la cobertura del sistema de transporte en la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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